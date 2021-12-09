Україна потребує вдвічі більше донорської крові, ніж здають наразі

Яна Осадча журналіст
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9 грудня 2021

Hаразі в Україні на тисячу населення відбувається 12-13 заборів донорської крові при потребі в 32-33.

"Найпопулярнішою" кров’ю в Україні є І та ІІ група позитивного резус-фактору, повідомили "Українській правді. Життя" в Міністерстві охорони здоров'я. 

Наразі в Україні працює майже 300 медичних закладів, де можна здати кров.

Можна обрати найближчий до вас без прив’язки до місця реєстрації. Для забору крові потрібно матифізичний паспорт або відповідний документ у додатку ДІЯ.

Невдовзі в Україні забором крові будуть займатися виключно центри крові, а заклади МОЗ лише її використовувати.

 Фото: kasto/Depositphotos

Також буде створений єдиний реєстр з даними про донорів та компоненти крові.

Це буде велика база даних, яка міститиме різноманітні реєстри, що будуть поступово наповнюватися.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, така система дозволить людині, яка хоче бути донором, зареєструватися в електронному кабінеті та записатися на здачу крові.

"Хочемо, щоб кожен бажаючий зміг легко стати донором, щоб можна було записатися на сайті та через мобільний додаток", каже вона.  

Окрім того, в базі буде реєстр тих, хто не може бути донором, а також дані для медиків, які стосуються гомонагляду, донацій крові та її компонентів, етапи забору та логістику. 

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