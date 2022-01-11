Після 5 хвилин на свіжому повітрі заразність коронавірусу знижується на 90% – дослідження

Коронавірус втрачає 90% своєї здатності заразити людину після 5 хвилин на свіжому повітрі.

Про це свідчать моделювання того, як вірус виживає у повітрі, яке видихають люди, повідомляє Guardian.

Вчені проводили дослідження з усіма варіантами Sars-CoV-2, окрім Омікрону, експерименти з яким планують провести в найближчі тижні.

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Дослідження центру аерозолів Брістольського університету показало, що коронавірус швидше передається на короткі відстані, тому фізична дистанція та носіння маски, ймовірно, є найефективнішим засобом запобігання інфекції.

Фото: weyo /Depositphotos

Вентиляція, хоча й також дуже важлива, але має менший вплив.

"Люди були зосереджені на погано вентильованих приміщеннях і думали про повітряно-крапельну передачу через метри або через кімнату. Я не кажу, що цього не буває, але я все ж думаю, що найбільший ризик зараження – це коли ви перебуваєте поруч з кимось", – сказав професор Джонатан Рід, директор дослідницького центру та провідний автор дослідження.

До цього часу припущення вчених про те, як довго вірус виживає в крихітних повітряних краплях, ґрунтувалися на дослідженнях, які передбачали розпилення вірусу в герметичних посудинах.

Використовуючи цей метод, американські дослідники виявили, що інфекційний вірус все ще можна виявити через 3 години.

Проте такі експерименти не точно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає.

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Дослідники з Брістольського університету розробили апарат, який дозволив їм генерувати будь-яку кількість крихітних частинок, що містять віруси і м’яко утримувати їх між двома електричними кільцями від п’яти секунд до 20 хвилин, контролюючи температуру, вологість тощо.

"Це перший випадок, коли хтось зміг фактично змоделювати, що відбувається з повітрям під час процесу видиху", – сказав Рід.

Дослідження, яке ще не пройшло рецензію, припускає, що, оскільки вірусні частинки залишають легені відносно вологими та багатими вуглекислим газом, вони швидко втрачають воду та висихають.

Цей фактор порушує здатність вірусу інфікувати клітини людини, але швидкість висихання частинок змінюється залежно від відносної вологості навколишнього повітря.

Коли цей показник був нижчим за 50%, подібно до відносно сухого повітря в багатьох офісах – вірус втратив половину своєї інфекційності протягом 10 секунд, після чого спад був повільнішим і стабільнішим.

При вологості 90% – приблизно еквівалентно паровій або душовій – зниження інфекційності було більш поступовим: 52% частинок залишалися заразними через 5 хвилин, а через 20 хвилин – приблизно 10%.

Однак температура повітря не впливає на вірусну інфекцію, що суперечить поширеній думці, про те, що передача вірусу нижча під час теплої погоди.

"Це означає, що якщо я сьогодні зустрічаюся з друзями на обіді у пабі, основним ризиком, ймовірно, буде те, що я передам вірус своїм друзям, або мої друзі передадуть його мені. Але нам не передадуть вірус ті, хто сидять в іншому боці зали", – сказав Рід.

Відкриття підкреслює важливість носіння маски в ситуаціях, коли люди не можуть фізично дистанціюватися один від одного.

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