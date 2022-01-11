У МОЗ розповіли, як бустерна доза COVID-вакцини вплине на подорожі щеплених CoronaVac

Люди, які отримали щеплення проти COVID-19 CoronaVac, можуть мандрувати країнами, де не визнають цю вакцину, при умові, якщо вони зроблять бустерну дозу препаратами Pfizer або Moderna.
Після отримання третьої (бустерної) дози українці зможуть згенерувати нові COVID-сертифікати, повідомили "Українській правді. Життя" в Міністерстві охорони здоров’я.
У нових сертифікатах буде вказуватися лише вакцина, якою зробили останнє щеплення, що розширить можливості для туризму.
Наприклад, якщо людина отримала попередні два щеплення вакциною CoronaVac, а третє – Pfizer, то зможе потрапити у країну, куди не пускають з CoronaVac, але визнають мРНК-вакцини.
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"Важливо, що в документі вказуватиметься лише остання доза вакцини і вона має бути схвалена країною, куди людина подорожує", – пояснюють у міністерстві.
Бустерна доза COVID-вакцини: як отримати третє щеплення та як працюватиме новий сертифікат про вакцинацію
Водночас у відомстві радять перед мандрівкою ознайомитися із правилами в'їзду до конкретної країни.
"Кожна країна поряд з правилами на рівні довірчої мережі ЄС може встановлювати додаткові вимоги щодо державного перетину кордону", – розповідає заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
Сформувати сертифікат, який також буде "зеленим", можна буде наприкінці січня, для цього потрібно надіслати запит у застосунку "Дія".
Поки функція не доступна, люди, які отримали бустерну дозу, зможуть користуватися "старим" сертифікатом про вакцинацію двома дозами.
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