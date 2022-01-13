В AstraZeneca заявили про ефективність третьої дози їхньої COVID-вакцини проти Омікрону

Попередні дослідження показали, що третя доза COVID-вакцини від AstraZeneca викликає збільшення антитіл проти Омікрону та інших варіантів вірусу.

Про це заявила компанія-виробник вакцини AstraZeneca, повідомляє Reuters.

Після введення бустерної дози AstraZeneca також спостерігалася підвищена реакція імунітету на варіант Дельта у людей, які попередньо були щепленні AstraZeneca або мРНК-вакцинами.

Виробники вакцини зазначили, що нададуть ці дані регуляторним органам по всьому світу з огляду на гостру потребу в ревакцинації.

Фото: Carlosviv/Depositphotos

У компанії заявили, що результати випробування підтверджують, що AstraZeneca можна використовувати, як третю дозу, незалежно від того, якими вакцинами людина була щеплена попередньо.

Оксфордський університет і AstraZeneca минулого місяця розпочали роботу над вакциною, спеціально націленою на Омікрон, хоча розробники вакцин заявили, що ще не зрозуміло, чи потрібна така модернізація.

Раніше в Великій Британії дослідження показало, що щеплення AstraZeneca збільшує рівень антитіл, коли вводиться як бустерна доза після двох уколів AstraZeneca або Pfizer, але це було до вибухового поширення варіанту Омікрон.

Однак тодішнє дослідження прийшло до висновку, що мРНК-вакцини, виготовлені Pfizer і Moderna, дали найбільший приріст антитіл, коли їх вводили у якості третьої дози.

AstraZeneca та її партнери з контрактного виробництва поставили понад 2,5 мільярда доз своєї вакцини по всьому світу, хоча вона не схвалена в Сполучених Штатах.

BioNTech-Pfizer поставив близько 2,6 мільярдів доз.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України схвалила AstraZeneca у якості третьої бустерної дози, яку можна зробити з січня 2022 року.

Вас також може зацікавити:



Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.