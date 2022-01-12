У МОЗ оновили схеми, як змішувати вакцини проти COVID-19. Що змінилося?

В Україні оновили змішані схеми вакцинації проти COVID-19 для першого та другого щеплення.
Тепер вакциною AstraZeneca можна щепитися після першої дози Pfizer або Moderna, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.
Також люди, які вакцинувалися CoronaVac, зможуть отримати другу дозу AstraZeneca, Pfizer чи Moderna.
А ті, хто отримав першу дозу AstraZeneca, як і раніше можуть вдруге щепитися Pfizer чи Moderna – ця умова не змінилася.
|Фото: kovop58@gmail.com/Depositphotos
Раніше AstraZeneca не використовували для другого щеплення після мРНК вакцин.
Також у МОЗ не рекомендували змішувати вакцину CoronaVac з іншими препаратами, але нещодавно оновили ці дані.
Змішувати вакцини для першого та другого щеплення тепер можна за такою схемою:
- 1 доза CoronaVac + 2 доза AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
- 1 доза AstraZeneca + 2 доза Pfizer чи Moderna
- 1 доза Pfizer, Moderna + 2 доза AstraZeneca.
Водночас найкращим варіантом залишається введення двох доз однієї і тієї ж вакцини.
|Фото: Центр громадського здоров'я у Facebook
Інтервал між другим та першим щепленням для всіх схем складає 28 днів.
Такі самі схеми можна застосовувати і для додаткової чи бустерної дози.
Нагадаємо, для бустерних щеплень перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, навіть якщо до цього людина отримала 2 дози CoronaVac.
Детальніше про те, хто, коли і як може отримати бустерну дозу проти ковід, розповіли в інтерв’ю лікар Федір Лапій і заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
Вас також може зацікавити:
Бустерна доза COVID-вакцини: як отримати третє щеплення та як працюватиме новий сертифікат про вакцинацію
Комбінація вакцин Moderna або Novavax з AstraZeneca або Pfizer дає кращий імунітет до COVID-19. Дослідження
Бустерна доза CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону – дослідження
У МОЗ нагадали, якими мають бути мінімальні терміни між першою та другою дозами COVID-вакцин
Які побічні ефекти викликає третя доза мРНК-вакцин проти COVID-19. Дослідження
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.