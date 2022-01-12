У МОЗ оновили схеми, як змішувати вакцини проти COVID-19. Що змінилося?

В Україні оновили змішані схеми вакцинації проти COVID-19 для першого та другого щеплення.

Тепер вакциною AstraZeneca можна щепитися після першої дози Pfizer або Moderna, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Також люди, які вакцинувалися CoronaVac, зможуть отримати другу дозу AstraZeneca, Pfizer чи Moderna.

Реклама:

А ті, хто отримав першу дозу AstraZeneca, як і раніше можуть вдруге щепитися Pfizer чи Moderna – ця умова не змінилася.

Фото: kovop58@gmail.com/Depositphotos

Раніше AstraZeneca не використовували для другого щеплення після мРНК вакцин.

Також у МОЗ не рекомендували змішувати вакцину CoronaVac з іншими препаратами, але нещодавно оновили ці дані.

Змішувати вакцини для першого та другого щеплення тепер можна за такою схемою:

1 доза CoronaVac + 2 доза AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

1 доза AstraZeneca + 2 доза Pfizer чи Moderna

1 доза Pfizer, Moderna + 2 доза AstraZeneca.

Водночас найкращим варіантом залишається введення двох доз однієї і тієї ж вакцини.

Реклама:

Фото: Центр громадського здоров'я у Facebook

Інтервал між другим та першим щепленням для всіх схем складає 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати і для додаткової чи бустерної дози.

Нагадаємо, для бустерних щеплень перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, навіть якщо до цього людина отримала 2 дози CoronaVac.

Детальніше про те, хто, коли і як може отримати бустерну дозу проти ковід, розповіли в інтерв’ю лікар Федір Лапій і заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.