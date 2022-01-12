У ЄС заявили, що часті бустерні щеплення проти COVID-19 можуть бути неефективними

ОНОВЛЕНО 14.01.22

Регулярні бустерні щеплення проти COVID-19 можуть послабити імунну відповідь і втомити людей.

Про це заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) на брифінгу 11 січня, повідомляє Bloomberg.

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"Бустери можна зробити один раз, можливо двічі, але це не те, що потрібно повторювати постійно", – сказав керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA Марко Кавалері.

Натомість необхідно залишати між програмами ревакцинації більші інтервали і прив’язувати їх до настання холодів, рекомендує він.

Фото: DmitriyDemidovich/Depositphotos

У ЄС наголошують на цьому, оскільки деякі країни планують повторні ревакцинації для захисту від нового COVID-штаму Омікрон.

Зокрема, у 2022 році Ізраїль став першою країною, яка ввела 2 бустерну, тобто загалом 4 вакцину людям віком 60+ років.

У Туреччині дозволили робити 5 щеплення людям, які до цього отримали 2 дози Sinovac і ще 2 дози BioNTech.

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А Велика Британія заявила, що бустерні щеплення забезпечують хороший рівень захисту, і наразі немає необхідності робити їх повторно.

Нову вакцину проти Омікрону затвердять не раніше квітня, наголошують в EMA.

Водночас такі пероральні противірусні препарати, як PAXLOVID і Ремдесивір зберігають свою ефективність проти нового штаму.

У компанії Merck також стверджують, що пероральна таблетка "Молнупіравір" ефективна проти Омікрону та інших варіантів вірусу.

У попередній версії тексту ми помилково вказали, що бустерні щеплення можуть послабити імунітет, однак ідеться про послаблення імунної відповіді. Редакція "УП. Життя" перепрошує за помилку.

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