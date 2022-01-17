Три в одній: Moderna планує випустити вакцину, яка захищатиме від COVID-19, грипу та респіраторного вірусу

Компанія Moderna планує випустити на ринок комбіновану вакцину проти COVID-19, грипу та поширеного респіраторного вірусу (RSV).

Вакцина може з’явитися восени 2023 року, заявив генеральний директор компанії-виробника Стефан Бансель на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє Politico.

За словами Банселя, комбінована вакцина дозволить людям отримати надійний захист від захворювань, спричинених респіраторними вірусами, перед зимовим інфекційним сезоном без необхідності багаторазових уколів.

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"Наша мета, щоб люди мали можливість зробити єдине щорічне щеплення, і щоб не виникало проблем, коли люди не хочуть отримувати два-три уколи за зиму", – сказав Бансель.

Фото: sorapopu@gmail.com/Depositphotos

У вересні минулого року Бансель повідомив інвесторам, що Moderna працює над додатковим препаратом, який поєднує мРНК-вакцину проти COVID-19 та вакцину, яку вона розробляє проти грипу, і, можливо, дозу для лікування респіраторно вірусу.

Бансель також зазначив, що вакцина проти грипу від Moderna на основі технології мРНК має перейти з другої до третьої фази випробувань вже навесні поточного року.

Нагадаємо, в Україні наразі використовують три вакцини проти грипу: "Ваксігрип Тетра" (Франція), "Інфлувак Тетра" (Нідерланди) та "ДжіСі Флю Квадривалент" (Корея).

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