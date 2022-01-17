В Україні спростили процедуру вакцинації підлітків проти COVID-19

В Україні скасували вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для отримання вакцини проти COVID-19 дітям від 12 років.

Міністерство охорони здоров’я ухвалило відповідний наказ № 64 13 січня 2022 року, повідомили у відомстві.

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років проти COVID-19, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті "Все про вакцинацію проти COVID-19 в Україні" або за тел. 0 800 60 20 19.

Фото: vschlichting/Depositphotos

На вакцинацію із собою треба брати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про щеплення внесли до електронної системи охорони здоров’я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Водночас у МОЗ попереджають, що вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);

туберкульозу (1 доза, завершений курс);

кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);

дифтерії, правця (5 доз);

кашлюка (4 дози, завершений курс);

поліомієліту (5 доз);

хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.

Нагадаємо, в Україні дозволили щепити дітей від 12 років проти COVID-19 у жовтні 2021 року вакциною Pfizer за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.

З квітня 2022 року в Україні можуть почати вакцинувати проти COVID-19 дітей від 5 років.

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