Омікрон, імовірно, спричиняє легші симптоми, ніж інші COVID-штами – ВООЗ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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5 січня 2022

Науковці знаходять все більше доказів того, що штам COVID-19 Омікрон має більш легкі симптоми і нижчу смертність, ніж попередні варіанти вірусу.

Про це 4 січня заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

"Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що Омікрон уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію", – сказав журналістам представник ВООЗ Абді Махамуд.

Хоч кількість випадків Омікрону зростає, показники госпіталізації та смертності нижчі, ніж на попередніх етапах пандемії.

"Те, що ми бачимо зараз, це розрив між кількість випадків та смертей", – додали у ВООЗ.

 Фото: Matilda Wormwood/Pexels

Раніше науковці встановили, що Омікрон викликає лише чверть смертей пацієнтів, порівняно з попередніми хвилями вірусу.

Також у Південній Африці, звідки прийшов новий штам, Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, порівняно з варіантом Дельта.

Водночас цей варіант вірусу передається від людини до людини у 4,2 рази швидше, ніж Дельта.

Нагадаємо, вперше мутований штам Омікрон виявили 25 листопада 2020 року у ПАР.

Наразі він поширений у понад 128 країнах, а в Україні його зафіксували 18 грудня минулого року.

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