Доказів, що дітям потрібна бустерна доза COVID-щеплення, немає – ВООЗ

Наразі немає доказів того, що здоровим дітям і підліткам потрібні бустерні дози вакцини проти COVID-19.

Про це заявила головна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що хоча з часом та через швидке розповсюдження штаму Омікрон імунний захист, який дають вакцини, зменшується, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, кому потрібні бустерні дози.

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"Зараз немає доказів того, що здорові діти або підлітки потребують бустерів. Доказів немає взагалі", – каже науковиця.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Представниця ВООЗ зробила акцент на тому, що потрібно захистити від COVID-19 вразливі верстви населення.

"Наша мета полягає в тому, щоб захистити найбільш вразливих, захистити тих, хто має найвищий ризик серйозних захворювань і смерті.

Це наші літні люди, люди з ослабленим імунітетом, з основними захворюваннями, а також медичні працівники", – говорить Сумія Свамінатан.

Водночас Ізраїль почав пропонувати ревакцинувати дітей віком від 12 років, а раніше цього місяця Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило використання третьої дози вакцини Pfizer для дітей віком 12-15 років.

Німеччина та Угорщина також рекомендували всім дітям віком від 12-17 років робити ревакцинацію проти COVID-19.

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В Україні мова про бустерні дози для дітей наразі не йде, але Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру отримання перших двох щеплень для дітей від 12 років: тепер для вакцинації проти COVID-19 рутинні щеплення не обов’язкові.

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