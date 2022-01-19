Доказів, що дітям потрібна бустерна доза COVID-щеплення, немає – ВООЗ

Наразі немає доказів того, що здоровим дітям і підліткам потрібні бустерні дози вакцини проти COVID-19.

Про це заявила головна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що хоча з часом та через швидке розповсюдження штаму Омікрон імунний захист, який дають вакцини, зменшується, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, кому потрібні бустерні дози.

"Зараз немає доказів того, що здорові діти або підлітки потребують бустерів. Доказів немає взагалі", – каже науковиця.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Представниця ВООЗ зробила акцент на тому, що потрібно захистити від COVID-19 вразливі верстви населення.

"Наша мета полягає в тому, щоб захистити найбільш вразливих, захистити тих, хто має найвищий ризик серйозних захворювань і смерті.

Це наші літні люди, люди з ослабленим імунітетом, з основними захворюваннями, а також медичні працівники", – говорить Сумія Свамінатан.

Водночас Ізраїль почав пропонувати ревакцинувати дітей віком від 12 років, а раніше цього місяця Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило використання третьої дози вакцини Pfizer для дітей віком 12-15 років.

Німеччина та Угорщина також рекомендували всім дітям віком від 12-17 років робити ревакцинацію проти COVID-19.

В Україні мова про бустерні дози для дітей наразі не йде, але Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру отримання перших двох щеплень для дітей від 12 років: тепер для вакцинації проти COVID-19 рутинні щеплення не обов’язкові.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.