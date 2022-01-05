Дітей, не щеплених від поліомієліту вчасно, вакцинують у січні 2022-го

В Україні дітей віком від 6 місяців до 6 років, не щеплених від поліомієліту вчасно, будуть вакцинувати наприкінці січня 2022 року

Дітей планово щепитимуть інактивованою поліовакциною (ІПВ), повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

"Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю.

Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям", – заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він радить батькам дітей, які пропустили одне або обидва щеплення, звернутись до педіатра чи сімейного лікаря.

Фото: Anna Shvets/Pexels

Після раунду вакцинації, який відбудеться у січні 2022-го, для дітей проведуть 3 тури додаткової імунізації оральною поліовакциною (ОПВ).

Таке рішення зумовлене загрозою спалаху поліомієліту, яка виникла восени 2021 року, коли у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті виявили поліовірус.

Тоді зафіксували випадок гострого в'ялого паралічу, який не лікується. Дитина була нещеплена.

Після першого випадку поліо в Рівненській області у МОЗ оголосили про "нульовий тур" вакцинації інактивованою поліовакциною (ІПВ).

Масова імунізація інактивованою вакциною може бути корисною для першого реагування, розповів "УП. Життя" представник ВООЗ Ярно Хабіхт.

"Не можна сказати, що варто обирати один підхід, зараз необхідно робити одночасно багато дій. ІПВ дозволяє захистити дітей від паралічу. Так, вона не зупиняє розповсюдження, але надає сильний індивідуальний захист", – сказав він.

Вірус буде менше мутувати, а ймовірність повернення у форму, яка може викликати параліч, знизиться, наголошує Хабіхт.

Детальніше про поліомієліт і COVID-19 в Україні можна дізнатися з нашого інтерв'ю з главою ВООЗ в Україні.

Нагадаємо, поліомієліт — це гостре вірусне захворювання, яке може спричинити параліч і навіть смерть.

Симптоми поліо залежать від того, чи уражає вірус центральну нервову систему.

Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів або плутають їх із ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати.

Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини.

Відповідно до плану, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.

Щеплення можна зробити у державних медичних закладах безоплатно, наголошують у МОЗ.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.