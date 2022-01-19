В Україні можуть призупинити планову госпіталізацію через поширення COVID-19

В Україні планують призупинити планові госпіталізації для переорієнтації вивільнених ліжок на хворих на COVID-19.
Госпіталізації будуть призупинені у разі введення червоної зони епідемічної небезпеки, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
"Після введення червоного рівня епідемічної небезпеки в державних та комунальних закладах охорони здоров’я будуть призупинені планові заходи з госпіталізації для переорієнтації вивільнених ліжок на госпіталізацію хворих на COVID-19", – повідомили у міністерстві.
У відомстві зазначили, що наразі в Україні починають зростати випадки госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
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Найскладніша ситуація склалася у Івано-Франківській області, яка наближається до введення червоного рівня епідемічної небезпеки.
"Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації в області пацієнтів, яким встановлено діагноз "коронавірусна хвороба", – кажуть в МОЗ.
У відомстві зазначили, що наразі медична система знову переорієнтовується на посилення готовності до можливого навантаження.
В українських лікарнях вже виділили понад 64 тис. ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, з них – понад 96,7% забезпечені киснем.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони України, де вже виявили штам Омікрон.
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