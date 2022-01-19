У МОЗ назвали регіони, де виявили COVID-штам Омікрон

Яна Осадча журналіст
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19 січня 2022

В Україні станом на 19 січня COVID-штам Омікрон підтвердили у 8 регіонах.

Зокрема, в Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях та в місті Київ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Тенденції поширення Омікрону у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне спалаху коронавірусної хвороби", – розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

У відомстві також зазначили, що штамом "Омікрон" частіше, ніж попередніми варіантами хвороби, заражаються діти.

 Фото: angellodeco/Depositphotos

Омікрон відрізняється від попередніх варіантів тим, що має значно коротший інкубаційний період, від 2-5 днів та передається в 7 разів швидше, в порівнянні з Дельтою.

У пацієнтів з Омікроном значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для Дельти).

У МОЗ кажуть, що у вакцинованих людей та тих, які перехворіли на COVID-19, зараження Омікроном спричиняє лише симптоми, схожі на сезонні ГРВІ.

Омікрон поширюється особливо інтенсивно серед людей, які не мають імунного захисту.

Нагадаємо, найпоширенішими симптомами Омікрону є  нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі. 

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