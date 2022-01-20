У Чехії померла невакцинована співачка Гана Горка, яка навмисне заразилась COVID-19

Вокалістка чеської фолк-групи Asonance Гана Горка померла після того, як навмисне захворіла COVID-19, щоб ходити у громадські заклади після одужання.
Смерть 57-річної жінки підтвердив її син Ян Рек, повідомляє BBC News.
Він розповів, що Горка навмисне заразилась COVID-19, коли він та його батько захворіли.
Обоє чоловіків були повністю вакциновані, а Гана Горка – ні.
|Фото: Mjo TBatlle/Facebook
"Вона мала ізолюватись на тиждень після нашого позитивного тесту, але вона від нас не відходила", – сказав Рек.
За 2 дні до смерті Горка написала у соцмережах що одужує після позитивного тесту на COVID-19.
"Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт", – додала вона.
У Чехії, щоб отримати доступ до кінотеатрів, барів, кафе та інших місць, необхідно мати свідоцтво про вакцинацію чи про одужання.
Саме тому, на думку Река, співачка хотіла заразитись COVID-19 – щоб після одужання її переміщення не обмежували.
У день смерті Гана Горка сказала рідним, що почувається краще та зібралася на прогулянку.
Однак у жінки раптово заболіла спина, і вона прилягла у спальні.
"За десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась", – розповів Ян Рек.
Незважаючи на те, що жінка не була вакцинована, Ян Рек підкреслив, що його мати не вірила у теорії змови про вакцини проти COVID-19.
"Її філософія полягала в тому, що краще заразитися COVID-19, ніж вакцинуватися. Не те, щоб вона говорила про мікрочіп або щось подібне", – сказав чоловік.
Він додав, що не бачив сенсу більше переконувати матір, оскільки це було "занадто емоційно".
Натомість він сподівається, що ця історія зможе переконати інших зробити щеплення.
"Якщо у вас є живі приклади з реального життя, це потужніше, ніж просто графіки та цифри. Ви не можете по-справжньому співчувати цифрам", – додав Рек.
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