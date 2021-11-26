Як отримати сертифікат, якщо перехворів на COVID-19? Пояснення МОЗ

Сертифікат про одужання можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та має підтверджений лікарем діагноз.
Інформація про цей діагноз обов’язково має бути внесена в електронну систему, щоб документ з’явився у "Дії", пояснила заступниця міністра охорони здоров‘я Марія Карчевич під час брифінгу 26 листопада.
При цьому документ можуть отримати лише ті, кому встановили діагноз COVID-19 не раніше ніж за 105 днів до запуску сертифікатів про одужання.
За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, після хвороби можна і треба щепитися не пізніше ніж за 3 місяці після появи симптомів або підтвердженого COVID-19.
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Згенерувати сертифікат у "Дії" також можна не раніше, ніж на 15 день після встановлення діагнозу, який внесений до електронної системи охорони здоров’я.
Термін дії COVID-сертифіката про одужання складатиме 90 днів і рахуватиметься від дня завантаження.
Наразі документ про одужання завантажили уже понад 300 тисяч людей.
Нагадаємо, у МОЗ також запустили дитячий COVID-сертифікат.
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