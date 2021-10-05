Невакцинована людина може заразитися COVID-19 повторно вже за 3 місяці. Дослідження

Повторно заразитися COVID-19 можна вже за 3 місяці після одужання, якщо не вакцинуватися.

Імунітет після природного зараження SARS-CoV-2 є короткочасним.

Про це заявили науковці у дослідженні в журналі The Lancet Microbe, повідомляє Medical Express.

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Науковці з Єльського університету та Університету Північної Кароліни проаналізували 6 коронавірусів, якими може захворіти людина.

Вони дійшли висновку, що імунний захист після SARS-CoV-2 у 2 рази коротший, ніж після інших ендемічних коронавірусів, якими можна заразитися.

"Повторне зараження може відбутися за три місяці або раніше.Тому тим, хто був заражений природним шляхом, слід зробити щеплення.

Попередня інфекція сама по собі може дати дуже мало захисту від наступного зараження", – зазначив Джеффрі Таунсенд, професор біостатистики та провідний автор дослідження.

Загалом, інфікування вірусом SARS-CoV-2 в ендемічних умовах з найбільшою імовірністю відбудеться у період з 3-го до 63-го місяця після максимальної імунної відповіді. В середньому, цей показник становить 16 місяців.

Повторне зараження може трапитися навіть незабаром після одужання, йдеться у дослідженні. Це відбуватиметься дедалі швидше, у зв’язку з ослабленням імунітету та появою нових варіантів SARS-CoV-2.

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"Так само, як звичайною застудою, з року в рік ви можете знову заразитися тим самим вірусом.

Різниця в тому, що COVID-19 виявився набагато смертельнішим", – говорить Джеффрі Таунсенд.

Нагадаємо, науковці встановили період, коли хворі з COVID-19 найімовірніше можуть заразити інших.

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