Не втрачати пильності: у ВООЗ сумніваються, що Омікрон закінчить пандемію COVID-19

Припускати, що COVID-штам Омікрон знаменує кінець найважчої стадії пандемії – небезпечно.

Про це заявив керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом, повідомляє Forbes.

За його словами, наразі склалися ідеальні умови, щоб з’явилися інші варіанти вірусу.

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"Не можна безпечно припускати, що "ми – в фіналі пандемії", – сказав він.

Фото: lisafx/Depositphotos

Варіант Омікрон, згідно з дослідженнями, є більш заразним, але менш смертельним.

Провідні країни, такі як Англія, оголошують про зміну політики, щоб "жити з COVID так само, як ми живемо з грипом".

При цьому очільник ВООЗ стверджує, що такий підхід є недалекоглядним, і каже, що "коливання між панікою і нехтуванням" дозволять гострому етапу пандемії затягнутися.

"Вчитися жити з COVID – не означає, що ми даємо цьому вірусу право на безкоштовний проїзд", – сказав Тедрос.

Керівник ВООЗ закликав країни не гратися з вірусом, еволюцію якого неможливо контролювати чи передбачити.

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За його словами, випадки COVID-19 все ще будуть величезним тягарем для світової системи охорони здоров’я, а наслідки тривалого COVID ще не повністю зрозумілі.

Утім Тедрос сподівається, що гостра фаза пандемії може закінчитися вже цього року, завдяки посиленню вакцинації та терапевтичних засобів, доступних у всьому світі, як-от кисневе та противірусне лікування, а також додатковому тестуванню.

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