МОЗ зареєструвало інноваційний препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало препарат "Молнупіравір" для екстреного застосування при лікуванні хворих з COVID-19.

У МОЗ планують отримати 300 тисяч курсів лікуючого засобу, повідомляють у відомстві.

"Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого", – кажуть у МОЗ.

"Молнупіравір" у світі використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Фото: koliber/Depositphotos

"Молнупіравір – це інноваційний противірусний препарат прямої дії, який запобігає розмноженню вірусу", – говорить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Після надходження "Молнупіравір" розподілять та розвезуть до закладів, які надають первинну медичну допомогу.

Виробники препарату стверджують, що таблетки "Молнупіравір" є дієвим засобом проти COVID-штаму Омікрон та інших варіантів вірусу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в відомстві планують завершити державну реєстрацію медичного препарату "Молнупіравір".

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