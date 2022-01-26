МОЗ зареєструвало інноваційний препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19

Яна Осадча журналіст
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26 січня 2022

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало препарат "Молнупіравір" для екстреного застосування при лікуванні хворих з COVID-19.

У МОЗ планують отримати 300 тисяч курсів лікуючого засобу, повідомляють у відомстві. 

"Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого", –  кажуть у МОЗ.

"Молнупіравір" у світі використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

 Фото: koliber/Depositphotos

"Молнупіравір – це інноваційний противірусний препарат прямої дії, який запобігає розмноженню вірусу",  –  говорить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Після надходження "Молнупіравір" розподілять та розвезуть до закладів, які надають первинну медичну допомогу.

Виробники препарату стверджують, що таблетки "Молнупіравір" є дієвим засобом проти COVID-штаму Омікрон та інших варіантів вірусу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в відомстві планують завершити державну реєстрацію медичного препарату "Молнупіравір".

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