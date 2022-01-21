"Спитай Гриця": як знайти ліки та дізнатися, які можна отримати безкоштовно?

Яна Осадча журналіст
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21 січня 2022

В Україні запустили Telegram та Viber чат-бот "Спитай Гриця", який допоможе знайти та отримати ліки у будь-якому населеному пункті України.

З допомогою чат-боту також можна дізнатися, які ліки можна отримати безкоштовно, повідомили в громадській організації "Ліки Контроль".

"Спитай Гриця" гід у програмі "Доступні ліки", він прокладе маршрут до аптеки, в якій можна отримати ліки, для кожного пацієнта у селі, містечку чи мегаполісі.

 Розповість, які препарати можна отримати в програмі "Доступні ліки", нагадає про отримання наступного рецепту та допоможе організувати домашню аптечку",  –  розповідає авторка проекту, голова ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.

За даними звіту ВООЗ "Оцінка програми "Доступні ліки" в Україні", препарати, що входять до Переліку доступних ліків, становлять значний відсоток споживання лікарських засобів.

 ТГ-бот "Спитай Гриця", скріншот

Зокрема на препарати, що входять до ПДЛ, припадає:

    • 41% загального споживання протигіпертонічних препаратів;
    • 29% споживання засобів, які використовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів;
    • 48% споживання засобів для лікування цукрового діабету.

Утім, за даними дослідження "Індекс здоров’я 2020" кожен п’ятий українець відмовлявся від лікування через брак коштів, а середні витрати на ліки українців протягом місяця склали 750 грн.

Нагадаємо, в Україні громадські організації "Ліки-контроль" та "Афіна. Жінки проти раку" створили чат-бот у Telegram "Лікуйся". З його допомогою також можна дізнатися, які послуги безкоштовні для онкопацієнтів за програмою медичних гарантій.

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