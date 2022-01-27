У квітні антибіотики почнуть видавати тільки за е-рецептом. Як його отримати?

З 1 січня у лікарнях зі стаціонаром почав діяти облік 29 антибіотиків з груп спостереження та резерву.
А починаючи з квітня 2022 року, антибіотики відпускатимуть в аптеках лише пацієнтам з електронним рецептом.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 січня.
Як отримати електронний рецепт?
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Призначити антибіотик і виписати на нього рецепт може тільки лікар.
Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.
Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.
Подібна умова діє і для аптек та медичних закладів.
Усі працівники, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами, мають бути зареєстрованим в електронній системі.
В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, із вказанням її лікарської форми та дозування.
Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування і тривалість прийому.
Пацієнт зможе використати рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя.
Він може обрати будь-який наявний лікарський засіб, що містить діючу речовину, вказану в рецепті.
Більш детальні інструкції у МОЗ нададуть впродовж лютого-березня.
Після запуску електронного рецепта на антибіотики у міністерстві планують запустити електронні рецепти на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками.
Неправильне вживання призводить до того, що препарати втрачають свою ефективність і все менше захищають від інфекцій.
"Наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями і зовсім неефективні у боротьбі з вірусними хворобами", – сказав Ляшко.
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