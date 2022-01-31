Ляшко розповів, скільки регіонів в Україні зачепив Омікрон

COVID-штам Омікрон виявили у 20 регіонах України.

Найбільшу кількість випадків зареєстровали в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та місті Києві, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 31 січня.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у два рази.

Івано-Франківська область, яка першою опинилася в червоній зоні епідеміологічної небезпеки, минулого тижня мала значно нижчий приріст у 35,6%.

Віктор Ляшко. Фото з особистої сторінки Facebook

За словами Ляшка, захворюваність на COVID-19 в Україні зростає вже 3 тижні.

За цей час кількість випадків інфікування зросла у 7 разів на добу, а госпіталізацій – у 2 рази.

Кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тис. проти 110 тис.

"Україна на сьогодні знаходиться на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів", – сказав Віктор Ляшко.

Такий значний приріст нових випадків захворювань у відомстві пов'язують із стрімким поширенням штаму Омікрон.

"Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих", – зауважив міністр.

Віктор Ляшко звернувся до українців, особливо до представників груп ризику, з закликом зробити щеплення проти COVID-19.

"Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати свій захист, тим більше ми зможемо уникнути додаткових госпіталізацій та втрат життів", – додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, станом на 19 січня 2022 року COVID-штам Омікрон підтвердили у 8 регіонах.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.