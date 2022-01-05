Вчені з'ясували, чи призводить COVID-вакцинація вагітних до передчасних пологів

Вагітні жінки, які отримали щеплення проти COVID-19, не мали більшого ризику передчасних пологів або народження дітей з недостатньою вагою.

Такі висновки вчені зробили на основі дослідження Центру контролю та профілактики захворювань та Гарвардського інституту охорони здоров’я, під час якого вивчали здоров’я дітей, народжених жінками, вакцинованими під час вагітності, повідомляє The New York Times.

Науковці спостерігали за більш ніж 46 тисячами одноплідних вагітностей, які завершилися народженням живих дітей.

Більше 10 тис. з цих жінок під час вагітності отримали одну або кілька доз COVID-вакцини з 15 грудня 2020 року по 22 липня 2021 року. Найбільша кількість жінок були вакциновані Pfizer або Moderna протягом другого або третього триместру.

Фото: FamVeldman /Depositphotos

Загалом 6,6% дітей народилися передчасно, а 8,2% мали вагу, меншу за 2,6 кг.

Дослідники не виявили різниці в показниках між матерями, які були вакциновані під час вагітності, і тими, хто цього не зробив.

Раніше дослідження показало, що жінки, вакциновані під час вагітності, не стикалися з більшим ризиком викидня, ніж нещеплені.

Докторка Хезер С. Ліпкінд, провідна авторка дослідження, зазначила, що ризик передчасних пологів набагато вищий, коли вагітна інфікована COVID-19, і закликала їх вакцинуватися, особливо зараз, коли циркулює дуже заразний варіант Омікрон.

"Ще одна перевага вакцинації полягає в тому, що жінки можуть передавати антитіла до хвороби своїм немовлятам, допомагаючи захистити їх від вірусу", – розповіла вона.

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