У МОЗ розповіли, скільки дітей з COVID-19 перебуває у лікарнях

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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11 лютого 2022

В Україні продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на COVID-19.

На стаціонарному лікуванні вже перебувають 2160 дітей, а у 388 дітей – підозра на COVID-19.

Це становить 46,3% від загальної кількості ліжок у лікарнях, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу 11 лютого. 

У МОЗ також нагадали, як вакцинувати дитину проти COVID-19.

 Фото: by_ShiShkin/Depositphotos

Нагадаємо, в Україні діти від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вона на 93% ефективна у запобіганні госпіталізації підлітків.

Щоб вакцинувати дитину, батькам достатньо записати її до будь-якого центру вакцинації.

Це можна зробити на сайті або за номером гарячої лінії 0 800 60 20 19.

З собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (дітям від 14 років) .

Діти 12-13 років для щеплення повинні мати згоду одного з батьків чи опікунів.

Водночас дітям від 14 років згода батьків не потрібна – достатньо їхнього власного бажання вакцинуватись.

Раніше у МОЗ розповідали, як діти хворіють на Омікрон.

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