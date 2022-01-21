Батькам варто стимулювати своїх 14-18-річних дітей швидко щепитися проти COVID-19 – Кузін

Яна Осадча журналіст
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21 січня 2022

Підліткам 14-18 років варто вакцинуватися проти COVID-19, оскільки вони найбільш соціально активні, а деякі з них вже є студентами технікумів та вишів.

Та вакцинація підлітків поки що є в Україні рекомендованою, а не обов’язковою, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Liga.Life".

"Для нас важливо захистити підлітків 14-18 років. 

З огляду на те, що Омікрон поширюється доволі швидко і у тому числі у цій віковій групі, я б рекомендував усім батькам стимулювати своїх 14-18-річних дітей максимально швидко щепитися", – каже він.

 Фото: angellodeco/Depositphotos

За словами Кузіна, діти 12-14 років також вже можуть представляти певні епідемічні інтереси, бо вже починають соціалізуватися.

"Однак в світі зареєстровано доволі мало спалахів, які прицільно пов’язані з цією віковою групою. Тому для України вона залишається рекомендованою", – говорить головний санлікар.

Дітей 5-12 років варто  вакцинувати проти COVID-19 лише якщо у них є важкі супутні захворювання або певні медичні покази для вакцинації.

"Ми будемо розглядати питання вакцинації дітей 5-12 років на Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики. 

Однак впевнений, що фінальне рішення буде стосуватися можливості проведення вакцинації цієї групи дітей, але переважно при наявності показань", – каже Ігор Кузін.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру отримання COVID-вакцин дітьми від 12 років. Тепер для цього не обов'язкова наявність рутинних щеплень. 

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