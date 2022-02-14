У МОЗ назвали п’ятірку регіонів-антилідерів з вакцинації проти COVID-19

Яна Осадча журналіст
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14 лютого 2022

У 5 регіонах Західної України хоча б одне щеплення проти COVID-19 зробили лише 36-44% дорослого населення.

Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області мають найнижчий показник вакцинації в Україні, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Найбільше щеплень в останній тиждень із розрахунком на 100 тис. населення зробили у Луганській області.

У п’ятірку регіонів, де за останній тиждень також збільшилися показники вакцинації, увійшли Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Загалом у 24 з 25 регіонах України понад 40% людей отримали принаймні одну вакцини проти COVID-19.

В 10 областях цей показник складає понад 50%, а в 21 регіоні два щеплення зробили понад 40% українців.

"Хочу ще раз нагади та закликати: вакцинуйтеся – це дійсно врятує ваше життя та дозволить жити звичним життям: у спокої та без обмежень", – сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з січня 2022 року можна зробити третю (бустерну) дозу щеплення, але не раніше, ніж за 6 місяців після другої вакцини.

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