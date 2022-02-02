COVID-вакцини, які є в Україні, досліджені та безпечні – Кузін

Вакцини проти COVID-19, які дозволені в Україні, пройшли всі три етапи клінічних досліджень.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 2 лютого.

"Усі вакцини, які зараз є в пунктах щеплення, зокрема CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – безпечні, адже пройшли всі необхідні фази клінічних досліджень.

Саме тому не має існувати жодних пересторог щодо "недослідженості" вакцини", – сказав він.

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Кузін також пояснив, як відбуваються дослідження вакцин, зокрема "для тих, хто досі сумнівається у необхідності щеплення".

Зазвичай клінічні випробування складаються з трьох фаз:

введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність;

введення вакцини сотням добровольців – для оцінки безпечності та здатності генерувати імунну реакцію;

введення вакцини тисячам добровольців, а також порівняння їхніх результатів із показниками такої ж групи людей, які не отримали вакцину.

Останній етап необхідний, щоб визначити ефективність препарату і його безпечність для більшої групи людей.

Детальніше про те, як працюють різні COVID-вакцини і наскільки вони ефективні, можна дізнатися з матеріалу "Підсумки коронавірусного світу-2021: Дельта, Омікрон, вакцини та прогнози на 2022-й".

Нагадаємо, раніше у Великій Британії шукали волонтерів, які готові заразитися COVID-19 для науки.

Так учені планують розробити кращу вакцину проти COVID-19.

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