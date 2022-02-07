Як українців вакцинуватимуть проти COVID-19? Кузін назвав три можливі сценарії

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що 2022 рік стане останнім для пандемії COVID-19.
Однак у COVID-штаму Омікрон вже зафіксували поширений підвід BA.2, і вірус, ймовірно, буде мутувати й далі.
Постійна ревакцинація може бути не дуже ефективною, але українців зможуть вакцинувати за трьома різними сценаріями.
Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю виданню "Фокус".
Варіант №1: щеплення універсальною вакциною раз на 2 роки
|Фото: Ігор Кузін/Фейсбук-сторінка
"По-перше, у США продовжують розробляти універсальну вакцину, яка охоплюватиме всі можливі штами.
Вони проаналізували ті варіанти коронавірусу, що вже були, і знайшли фрагменти, які є незмінними й можуть викликати імунну відповідь, якщо стануть елементом вакцини.
Тому весь світ може перейти до використання такої вакцини з доволі тривалим періодом ефективності", – сказав Кузін.
За його словами, один раз на 2 роки можна буде проводити вакцинацію з широким спектром імунної відповіді.
Варіант №2: специфічні бустери
Другий варіант – це використання специфічних до варіанту бустерів.
"Інакше кажучи, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же Омікрон, то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно також непогане", – сказав Кузін.
Однак проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує багато часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати.
Варіант №3: COVID-вакцина буде у вакцині проти грипу
Третій сценарій – вакцина проти COVID-19 може бути умовним компонентом протигрипозної вакцини, яку радять використовувати перед початком епідемічного підйому.
"Зараз у нас є трикомпонентні та чотирикомпонентні вакцини проти грипу. Як варіант, туди додаватиметься ще й коронавірусний компонент", – сказав Ігор Кузін.
Водночас зараз важко спрогнозувати, яку з цих тактик оберуть.
Усе залежатиме від результатів наукових досліджень, пояснює лікар.
Нагадаємо, в українському центрі здоров'я також прогнозували 3 сценарії розвитку пандемії у 2022 році.
Аналітики вважають, що вже восени вірус або адаптується до людей, або розвине ще агресивніший варіант.
Також Ігор Кузін казав, що під час нової хвилі COVID-19 в Україні щодня буде до 60 тисяч інфікованих, а штам Омікрон витіснить Дельту вже навесні.
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