Чим реакція на вакцину відрізняється від симптомів COVID-19? Спільне та відмінне

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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7 лютого 2022

Після вакцинації проти COVID-19 у людини можуть виникнути симптоми, які нагадують ознаки хвороби.

Головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Однак дехто може сплутати реакцію на щеплення із симптомами коронавірусу.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та МОЗ пояснили, які реакції можуть бути після щеплення, і як відрізнити їх від хвороби.


Симптоми тривають кілька днів

При COVID-19: так.

Після щеплення: так, це можливо.

Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Втома

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Підвищення температури

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Головний біль

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Кашель

При COVID-19: так.

Після щеплення:  ні.

Задишка

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Біль у горлі

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Втрата/спотворення смаку та/або запаху

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Труднощі з концентрацією уваги

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

 Фото: МОЗ/Facebook

Варто пам’ятати, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину.

Вони також можуть супроводжуватися ускладненнями: 

  • пневмонією;
  • проблемами з нирками та/або серцем;
  • запаленнями нервової системи;
  • загостренням хронічних хвороб тощо.

Реакція на щеплення до таких наслідків не призводить.

А захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація, наголошують у МОЗ.

Фото: fotosedrik/Depositphotos

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