Чим реакція на вакцину відрізняється від симптомів COVID-19? Спільне та відмінне

Після вакцинації проти COVID-19 у людини можуть виникнути симптоми, які нагадують ознаки хвороби.
Головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Однак дехто може сплутати реакцію на щеплення із симптомами коронавірусу.
У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та МОЗ пояснили, які реакції можуть бути після щеплення, і як відрізнити їх від хвороби.
Симптоми тривають кілька днів
При COVID-19: так.
Після щеплення: так, це можливо.
Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Втома
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Підвищення температури
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Головний біль
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Кашель
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Задишка
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Біль у горлі
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Втрата/спотворення смаку та/або запаху
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Труднощі з концентрацією уваги
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
|Фото: МОЗ/Facebook
Варто пам’ятати, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину.
Вони також можуть супроводжуватися ускладненнями:
- пневмонією;
- проблемами з нирками та/або серцем;
- запаленнями нервової системи;
- загостренням хронічних хвороб тощо.
Реакція на щеплення до таких наслідків не призводить.
А захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація, наголошують у МОЗ.
Фото: fotosedrik/Depositphotos
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