В Україні збільшили фінансування на лікування онкохворих дітей – МОЗ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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15 лютого 2022

У 2022 році тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування раку у дітей збільшився на 40%: із 90 тисяч грн у 2021 до 128 тисяч грн.

Водночас на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) тариф зріс на 37%: із 164 тисяч грн до 224 тисяч грн.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 лютого.

"Раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань у дітей – це один із пріоритетів діяльності Міністерства охорони здоров’я та Програми медичних гарантій.

У цьому році ми заклали ще більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб, а також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей", – сказав він.

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Дітям з онкологічними хворобами в Україні вже проводять трансплантацію кісткового мозку – це безкоштовно для сім’ї дитини.

З початку 2022 року українські лікарі провели 8 трансплантацій кісткового мозку дітям, а за 2021 рік – 77 таких операцій. 

"Міністерство охорони здоров’я оплачує лікарням вартість трансплантації у розмірі 1,8 млн грн за родинну трансплантацію та 2,4 млн за трансплантацію з донорським етапом.

Ці тарифи повністю покривають витрати на пошук донора та забір клітин, трансплантацію та посттрансплантаційний супровід реципієнта", – сказав Ляшко.

Також Міністерство охорони здоров'я через централізовану закупівлю забезпечує 100% потребу в лікарських засобах, які необхідні для проведення хіміотерапії хворим дітям, додав він.

У 2021 році міністерство закупило 134 позиції лікарських засобів на суму понад 222 млн гривень, а у 2022 році планує закупити 139 позицій.

Нагадаємо, опитування свідчать, що онкохворому пацієнту в Україні в середньому доводиться витрачати понад 80 тисяч гривень на рік.

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