Відмовляли кінцівки після COVID-19: у Львові лікарі врятували дитину з рідкісним ускладненням

У Львові лікарі врятували 11-річну дівчинку, в якої після COVID-19 почали відмовляти руки та ноги.

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання Львова у Facebook.

Раніше 11-річна Соломія перенесла COVID-19 у легкій формі – із симптомів була лише втрата нюху та смаку.

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Однак уже за кілька тижнів у дитини почала сильно боліти голова, вона відчула затерпання і слабкість в ногах, а потім – в руках.

За якийсь час Соломія вже не могла втримати виделку.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook

У 2021 році дівчинку терміново госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні Першого медичного об’єднання Львова, де вона провела 2 тижні.

"Діагноз, який вдалося встановити дитині – гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.

Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, при якому вражаються рухова та чутлива здатність", – кажуть у лікарні.

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За словами медиків, COVID-19 порушив роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні й атакувати організм.

Подібні наслідки вже фіксували у людей, які перехворіли COVID-19, йдеться у дослідженні з журналу Frontiers In Immunology.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook

За два тижні в реанімації стан дівчинки стабілізувався.

Ще місяць дитина лікувалася в неврологічному відділенні та займалася з реабілітологом, щоб перешкодити знерухомленню суглобів.

11-річна Соломія знову вчилася сидіти, а потім – ходити.

"Відтоді дівчинці та лікарям довелося докласти чимало зусиль, аби відновитися.

Нині після чергового планового огляду нарешті можемо сказати, що хвороба відступила – розвиток ускладнення призупинено, рухливість ніжок і ручок відновлено", – кажуть лікарі.

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