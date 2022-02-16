Відмовляли кінцівки після COVID-19: у Львові лікарі врятували дитину з рідкісним ускладненням

У Львові лікарі врятували 11-річну дівчинку, в якої після COVID-19 почали відмовляти руки та ноги.
Про це повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання Львова у Facebook.
Раніше 11-річна Соломія перенесла COVID-19 у легкій формі – із симптомів була лише втрата нюху та смаку.
Однак уже за кілька тижнів у дитини почала сильно боліти голова, вона відчула затерпання і слабкість в ногах, а потім – в руках.
За якийсь час Соломія вже не могла втримати виделку.
|Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook
У 2021 році дівчинку терміново госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні Першого медичного об’єднання Львова, де вона провела 2 тижні.
"Діагноз, який вдалося встановити дитині – гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.
Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, при якому вражаються рухова та чутлива здатність", – кажуть у лікарні.
За словами медиків, COVID-19 порушив роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні й атакувати організм.
Подібні наслідки вже фіксували у людей, які перехворіли COVID-19, йдеться у дослідженні з журналу Frontiers In Immunology.
|Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook
За два тижні в реанімації стан дівчинки стабілізувався.
Ще місяць дитина лікувалася в неврологічному відділенні та займалася з реабілітологом, щоб перешкодити знерухомленню суглобів.
11-річна Соломія знову вчилася сидіти, а потім – ходити.
"Відтоді дівчинці та лікарям довелося докласти чимало зусиль, аби відновитися.
Нині після чергового планового огляду нарешті можемо сказати, що хвороба відступила – розвиток ускладнення призупинено, рухливість ніжок і ручок відновлено", – кажуть лікарі.
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