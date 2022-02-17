Коли буде готова вакцина проти Омікрону? Пояснюють компанії BioNTech та Moderna

Специфічна вакцина проти COVID-штаму Омікрон від американської компанії Moderna може бути готова до серпня 2022 року, а розробку такої вакцини від компанії Pfizer і BioNTech SE відклали на кілька тижнів.

Водночас Moderna ще збирає клінічні дані, щоб визначити, чи буде ця COVID-вакцина забезпечувати кращий захист, ніж третя доза наявної вакцини.

Про це заявив генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель, повідомляє Reuters.

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"Ми вважаємо, що бустер буде потрібний. Я поки не знаю, чи буде це вже наявна вакцина, тільки проти Омікрону, чи двовалентна: дві мРНК в одній дозі – вакцина проти Омікрону і вакцина, яка вже існує", – сказав він.

Це рішення ухвалять у найближчі місяці, коли всі клінічні дані стануть доступними, зауважив Бансель.

Крім цього, до серпня 2023 року Moderna може розробити так звану панвакцину, яка б одночасно захищала від COVID-19, грипу та інших респіраторних захворювань.

Фото: Maksim Goncharenok/Pexels

Минулого місяця Moderna почала клінічні випробування специфічної бустерної вакцини, яку розробили для боротьби з Омікроном.

Однак попередні результати досліджень на мавпах показують, що ця вакцина може не забезпечувати кращий захист, ніж третє щеплення вже наявною вакциною.

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Поставку вакцини для боротьби з Омікроном від компаній Pfizer і BioNTech SE також відклали на кілька тижнів.

Причиною став повільніший процес збору даних, ніж очікували розробники, заявив генеральний директор BionTech Угур Шахін у коментарі Bild, повідомляє Reuters.

Коли специфічна вакцина буде готова, компанія оцінить, чи вона ще потрібна, сказав Шахін.

"Якщо хвиля закінчиться, це не означає, що вона не може початися знову", – зауважив гендиректор.

Тому BioNTech може продовжувати створювати нові вакцини, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше компанії Pfizer Inc. та BioNTech SE планували випустити специфічну вакцину проти Омікрону до березня 2022 року.

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