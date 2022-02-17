Як дистанційно отримати сертифікат про одужання від COVID-19? Пояснює Helsi

Сертифікат про одужання можуть отримати всі, хто нещодавно мав підтверджений випадок COVID-19.
Щоб документ з’явився у "Дії", лікар обов’язково має внести діагноз і електронну систему, однак для цього пацієнту не обов’язково йти до лікаря.
У медичній системі Helsi пояснили, як отримати сертифікат про одужання від COVID-19 без візиту до лікаря.
- Якщо вам потрібно отримати сертифікат про одужання, ви можете зв’язатися з лікарем дистанційно.
Наприклад, запланувати відеоприйом через додаток Helsi, у телефонному режимі чи в будь-якому месенджері.
|Фото: сайт Дії
- Лікар заповнить прийом про хворобу та додасть до вашого діагнозу результати аналізів на COVID-19.
- На 15-й день від моменту, коли лікар вніс в систему діагноз COVID-19, у вас сформується сертифікат про одужання у застосунку Дія з QR-кодом.
- Цей сертифікат буде дійсний 105 діб.
Нагадаємо, з 9 лютого в Україні також можна відкрити е-лікарняний без візиту до лікаря.
Основні умови – наявність симптомів грипу, COVID-19 чи інших гострих респіраторних інфекцій.
Також раніше Мінцифра вдосконалила послуги з отримання сертифікатів про бустерне щеплення та про одужання від COVID-19 у "Дії".
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