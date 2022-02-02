У "Дії" не підтягується COVID-сертифікат після бустерної дози? У МОЗ пояснюють, що робити

COVID-сертифікат не оновиться автоматично при отриманні третьої (бустерної) дози щеплення проти коронавірусу.

Щоб отримати новий сертифікат, потрібно ще раз замовити його на порталі "Дія" відразу після третього щеплення, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

"Для його генерації в "Дії" у розділі "Послуги" потрібно створити запит на отримання нового сертифікату", – пояснюють у МОЗ.

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Якщо лікар, який проводив щеплення, вніс дані правильно, то новий сертифікат з’явиться.

Фото порталу Дія

У застосунку будуть відображатися два сертифікати – новий та старий.

У випадку, коли сертифікат про третю вакцину не з'являється навіть при перезамовленні, а програма продовжує генерувати тільки два попередні COVID-сертифікати, ймовірно, при внесенні даних пацієнта в електронну систему зробили помилку.

"Щоб виправити помилку, зверніться до лікаря, який робив щеплення, та перевірте разом із ним чи правильно внесені дані до електронної системи охорони здоров'я", – радять у МОЗ.

Лікар має зробити запис про бустер таким чином: вказати, що це ревакцинація, перша доза з першої, а причина вакцинації: щеплення за станом здоров'я (планово)".

Нагадаємо, з 1 лютого люди, які отримали третю дозу COVID-вакцини, можуть згенерувати сертифікат у "Дії".

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З 19 січня в Україні та Європі скоротили дію COVID-сертифікатів до 270 днів.

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