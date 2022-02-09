Як відкрити е-лікарняний без візиту до лікаря? Інструкція МОЗ

Відтепер в Україні пацієнти з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.
Відповідний наказ розробили у Міністерстві охорони здоров’я, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.
"Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні відчувають найбільший тягар у зв’язку з особливістю Омікрона", – сказав він.
Тобто якщо у пацієнта є симптоми грипу, COVID-19 чи інших ГРВІ, він може зателефонувати до лікаря та отримати консультацію щодо лікування.
|Фото: FamVeldman/Depositphotos
За результатом такої консультації лікар може сформувати висновок про тимчасову непрацездатність на 5 днів.
Цей висновок є основою для відкриття електронного лікарняного.
Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти до лікаря на огляд, щоб отримати новий медичний висновок і продовжити е-лікарняний.
|Фото: Facebook-сторінка МОЗ
"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу чи гострі респіраторні інфекції", – зауважив міністр.
Нагадаємо, раніше для отримання е-лікарняного візит до лікаря був обов'язковим.
Вас також може зацікавити:
Щоб отримати електронний лікарняний, потрібно прийти на особистий прийом – пояснення НСЗУ
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх можна отримати
Режим paperless: як працюватиме е-лікарняний в Україні та як скористатися сервісом?
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.