Як відкрити е-лікарняний без візиту до лікаря? Інструкція МОЗ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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9 лютого 2022

Відтепер в Україні пацієнти з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.

Відповідний наказ розробили у Міністерстві охорони здоров’я, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні відчувають найбільший тягар у зв’язку з особливістю Омікрона", – сказав він.

Тобто якщо у пацієнта є симптоми грипу, COVID-19 чи інших ГРВІ, він може зателефонувати до лікаря та отримати консультацію щодо лікування.

  Фото: FamVeldman/Depositphotos

За результатом такої консультації лікар може сформувати висновок про тимчасову непрацездатність на 5 днів.

Цей висновок є основою для відкриття електронного лікарняного.

Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти до лікаря на огляд, щоб отримати новий медичний висновок і продовжити е-лікарняний.

 Фото: Facebook-сторінка МОЗ

"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу чи гострі респіраторні інфекції", – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше для отримання е-лікарняного візит до лікаря був обов'язковим.

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