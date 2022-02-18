Без паперових виписок: в МОЗ запроваджують єдину електронну картку для пацієнта

В Міністерстві охорони здоров’я планують впровадити електронні картки для пацієнтів, в яких буде зібрана вся медична інформація про нього.

Власником медичної інформації про себе є пацієнт, незалежно від того, лікується він в комунальному чи в приватному закладі, повідомила під час брифінгу 18 лютого заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

"В перспективі це звільнить медичні заклади від паперових картотек, а пацієнтів – від колекції медичних виписок дома", – каже вона.

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Тепер заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в Електронній системі охорони здоров’я.

Марія Карчевич

"ЕСОЗ – велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалися у паперовій формі. Система об’єднує 34 млн пацієнтів та 5,5 тис. закладів охорони здоров’я", – говорить Марія Карчевич.

Наразі до програми долучилися комунальні медичні заклади, до ЕСОЗ вже внесли до 700 млн медичних записів.

Приватні клініки також зобов’язані вносити дані про пацієнта в єдину базу.

Таким чином, вся медична інформація про пацієнта буде зберігатися в електронній медичній картці, доступ до якої буде мати, як пацієнт, так і лікарі різних закладів.

"Усі медзаклади працюватимуть у рівних умовах, без монополії на інформацію про пацієнта. Держава бере на себе відповідальність за збереження медичної інформації в одному місці", – говорить заступниця міністра.

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Долучитися до нової системи медичні заклади мають протягом 5 місяців.

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