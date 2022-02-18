Україна отримала нову партію "Молнупіравіру": кому його будуть призначати

Яна Осадча журналіст
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18 лютого 2022

Україна отримала 135 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Призначати препарат будуть людям з груп ризику.

60 тис. із них уже розподілили у регіони, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Препарат пацієнтам з груп ризику можуть призначати лише лікарі.

"Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті", кажуть у відомстві.

  Фото: news.emory.edu

Лікуючий засіб рекомендують застосовувати літнім людям.

А також пацієнтам:

  • з ожирінням;
  • з хворобами серцево-судинної системи;
  • з діабетом

Дізнатися, чи забезпечений "Молнупіравіром" певний заклад охорони здоров’я, можна за допомогою сервісу "Є ліки" та у відповідальних за охорону здоров’я структурних підроздіах місцевих обласних держадміністрацій.

Нагадаємо, препарат "Молнупіравір" заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

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