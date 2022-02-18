В Україні виявили підвид Омікрону – BA.2: як це вплине на епідеміологічну ситуацію

В Україні виявили кілька випадків підвиду COVID-штаму Омікрон – BA.2, який потенційно може бути заразнішим.

Масово варіант BA.2 наразі не фіксують, повідомив Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в прямому ефірі UNICEF Ukraine.

Йдеться про поодинокі випадки, зазвичай, у людей, які повернулися з-за кордону.

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"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки. Дійсно, оцей другий варіант викликає занепокоєння", – заявив Кузін.

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, які проаналізували 93 зразки пацієнтів з 11 регіонів, також підтвердили наявність підвиду ВА.2.

Наразі в Україні у всіх 11 регіонах домінує Омікрон, він був виявлений у 83 зразках (89,3%).

Варіант ВА.2 зафіксували у 30,1% зразків. Загалом, варіанти BA.1 та BA.2 присутні у 7 з 11 регіонів.

Підвиди "Омікрону", які були виявлені в зразках

Дельту ідентифікували лише в 10 зразках.

Утім, головний санлікар наголосив, що новий варіант коронавірусу не такий важкий, як Дельта і не викликає таку потребу в кисні.

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"Усі математичні моделі свідчать, що він не несе суттєвого впливу на важкість епідемічної хвилі. BA.2 представляє інтерес лише з точки зору епідеміології", – зазначив він.

Підвид BA.2 називають "братом" Омікрону, тому що вони мають багато спільного. Але окрім більшої заразності, підвид ще небезпечний тим, що через додаткові мутації може бути стійкішим до вакцин.

На початку лютого ВА.2 зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.

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