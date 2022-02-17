Ліки від COVID-19 "Паксловід" допустили до екстреного використання – Ляшко

В Україні до екстреного медичного застосування допустили ще один препарат для лікування COVID-19 – "Паксловід" (PAXLOVID) від компанії Pfizer.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 17 лютого.

"Препарат "Паксловід" призначений для використання в першу чергу для пацієнтів із груп ризику, з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеню тяжкості до середнього та важкого", – сказав він.

Міністерство охорони здоров’я вже підписало договір із компанією-виробником Pfizer про постачання 300 тисяч курсів "Паксловіду".

У МОЗ почали узгоджувати графік поставки цих ліків в Україну.

Фото: golib.tolibov.gmail.com/Depositphotos

Також в Україну вже прибуло 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" із запланованих 300 тисяч.

Наразі його можна отримати тільки у лікарнях.

"Ці ліки допоможуть нам у боротьбі з COVID-19 та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, "Паксловід" – це противірусний препарат для лікування людей із високим ризиком тяжкого захворювання після появи симптомів COVID-19.

Клінічні дослідження показали, що "Паксловід" на 89% ефективний проти госпіталізації та смерті від COVID-19, тому у США та ЄС його вже схвалили до екстреного використання.

Водночас найефективнішим профілактичним засобом для зниження ризику важкого перебігу COVID-19 є вакцинація, наголошує міністр.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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