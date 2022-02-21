Науковці знайшли у Китаї понад 20 вірусів у диких тварин, які можуть бути небезпечними для людей

Вікторія Андрєєва
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21 лютого 2022

Вчені дослідили віруси диких тварин, яких можна придбати на ринку в Китаї. Науковці ідентифікували 102 патогени, які уражають ссавців. Понад 20 з них є потенційно небезпечними для людей, оскільки можуть спричинити епідемії та пандемії. 

Результати дослідження вчених з Китаю та США опублікували у журналі Cell.

Різноманіття тварин на ринку 

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Через контакти з дикими тваринами, зокрема через споживання їхнього м'яса, люди можуть заражатися вірусами, що надалі може спричинити спалах нової хвороби. У ВООЗ припускають, що саме так трапилося з коронавірусом SARS-CoV-2 – він потрапив до людини від китайських кажанів.

Науковці вирішили дослідити віруси 18 видів диких тварин, які є делікатесами у Китаї та продаються на ринках. Зокрема, були й зразки з відомого ринку Хуанань у Вухані (саме з цього міста поширився вірус COVID-19). 

 Фото: lifeonwhite/Depositphotos

В "асортименті" на продаж були бамбукові щури (Rhizomyinae), бабаки, панголіни, їжаки та вівери (Viverridae). Останніх, до речі, віднесли до групи з потенційно "високим ризиком". 

Науковці досліджували й рідкіснішу дичину, яка потрапляє на продаж нелегально. Проте етична проблема відходить на другий план – пріоритетом стало здоров'я. 

Що виявили науковці?

Дослідники обстежили 1941 дику тварину. Вони належали до 5 рядів ссавців:

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  • гризунів;
  • панголіноподібних;
  • хижих;
  • комахоїдних;
  • зайцеподібних. 

У тварин взяли зразки біоматеріалів з органів дихання та випорожнень. Науковці проаналізували їх методом секвенування РНК. Таким чином вони дослідили генетичну інформацію вірусів. 

Деякі тварини виглядали хворими, наприклад, у дикобразів відмічали параліч, у панголінів – анорексію та судоми, у бабаків – грипоподібні прояви, а в єнотів – нежить.

Науковці виявили 102 специфічних віруси, з яких 65 ніколи не описували. У жодному зразку не виявили близькоспоріднених до SARS-CoV-2 збудників. 

У результаті дослідники виокремили 21 вид потенційно найбільш загрозливих вірусів для людини. Їхніми носіями є вівери, дикобрази, нутрії, бамбукові щурі, єнотовидні собаки та малайські панголіни.  

Серед патогенів був вірус пташиного грипу H9N2. Він поширений у свійських птахів та вже інфікував людей у Китаї. Його також ідентифікували у вівер та борсуків, які мали ознаки респіраторної інфекції.

У диких тварин знайшли вірус грипу типу В, вірус парагрипу людини та вірус Норволк. Раніше науковці вважали, що цей патоген може уражати людей та домашніх тварин. 

Вчені наголошують: ослаблений організм тварин може призвести до передачі вірусів між видами та їхнього розвитку. Також віруси в організмах дичини можуть мутувати та потенційно ставати небезпечними для людей.

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