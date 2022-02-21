Компанія Moderna розробляє три м-РНК вакцини проти відомих захворювань

В біотехнологічній компанії Moderna заявили про розробку трьох нових м-РНК вакцин.

Зокрема, йдеться про вакцини проти герпесу, вітряної віспи та раку, повідомили в комапнії.

"Ми раді оголосити про ці нові програми розробки, які відображають постійну продуктивність нашої платформи та потенціал нашої технології мРНК впливати на життя сотень мільйонів людей", – сказав Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

У компанії кажуть, що прагнуть боротися з латентними вірусами з метою запобігання відомих хвороб.

Фото Moderna

В компанії очікують, що вакцина проти простого герпесу (ВПГ) під назвою мРНК-1608 зможе забезпечити перехресний захист від хвороби та викликати сильну відповідь антитіл.

Moderna очікує, що вакцина проти ВПГ може забезпечити таку ж ефективність, як і противірусне лікування, і, ймовірно, покращить якість життя людей.

Вакцина від вірусу вітряної віспи від Moderna (мРНК-1468) може допомогти запобігти виникненню оперізуючого лишаю.

Він виникає у одного з трьох дорослих людей протягом життя, і частота захворюваності різко зростає приблизно у віці 50 років.

Нову вакцину проти онкологічних хвороб (мРНК-4359) націлену на 2 антигена, які експресуються деякими раковими клітинами, у компанії планують тестувати на таких видах захворювань, як мелонома та рак легень.

Нагадаємо, раніше в компанії Moderna обіцяли розробити так звану панвакцину, яка одночасно має захищати від COVID-19, грипу та інших респіраторних захворювань.

Минулого місяця Moderna почала клінічні випробування специфічної бустерної вакцини, яку розробили для боротьби з Омікроном.

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