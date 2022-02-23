Дітей з COVID-19 госпіталізують все рідше: статистичні дані

Кількість дітей віком до 9 років на лікарняних ліжках з COVID-19 знижується.

А ще цих пацієнтів виписують швидше, ніж дорослих.

Про це йдеться у прогнозі розвитку COVID-19 в Україні на 23 лютого – 8 березня 2022 року Національної академії наук України.

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Та попри позитивну динаміку, кількість госпіталізованих дітей все ще перевищує частку пацієнтів віком 60-69 років.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Кількість хворих віком від 80, які потребують лікування у стаціонарі, залишається помірно високою – близько 40% від усіх зареєстрованих випадків.

Загальна кількість летальних випадків серед пенсіонерів значно знизилась за останні кілька тижнів.

Загальна кількість летальних випадків серед пенсіонерів також значно знизилась

Нагадаємо, що наприкінці січня ситуація із захворюваністю серед дітей була порівняно вища. На думку експертів, Омікрон частіше вражав дітей та підлітків, ніж Дельта. Кількість госпіталізацій коливалася в межах 16-19%.

11 лютого у дитячих лікарнях було зайнято 46,3% від загальної кількості ліжок.

Станом на 23 лютого зафіксовано 2 427 випадків COVID-19 у дітей – це менше ніж 10% серед усіх підтверджених випадків.

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