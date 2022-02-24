Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує – Ляшко

Медичні заклади в Україні мають необхідний запас медикаментів та надаватимуть допомоги всім, хто її потребує.

Проте наразі припиняються планові госпіталізації та операції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі.

"Це – нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню.

Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує", – запевнив він.

Фото vilevi/Depositphotos

За словами очільника відомства, у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін.

Крім того, підготовлені механізми поповнення запасів та їх оновлення.

У МОЗ підтверджують, що усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Для надання допомоги також залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які працюватимуть цілодобово та безперебійно.

"Маю прохання, зберігайте спокій, керуйтесь лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях", – додав Ляшко.

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