Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує – Ляшко

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
5387
24 лютого 2022

Медичні заклади в Україні мають необхідний запас медикаментів та надаватимуть допомоги всім, хто її потребує. 

Проте наразі припиняються планові госпіталізації та операції. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі. 

Реклама:

"Це – нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню.

Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує", – запевнив він. 

 Фото vilevi/Depositphotos

За словами очільника відомства, у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін.

Крім того, підготовлені механізми поповнення запасів та їх оновлення.

У МОЗ підтверджують, що усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Для надання допомоги також залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які працюватимуть цілодобово та безперебійно. 

Реклама:

"Маю прохання, зберігайте спокій, керуйтесь лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях", – додав Ляшко. 

Вас також може зацікавити:

Евакуаційний рюкзак школяра та вчителя: що треба зібрати на випадок війни

Зібрали "тривожну валізку", що далі? Куди евакуюватися, що робити з тваринами і зброєю

Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2045
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2923
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20721
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій