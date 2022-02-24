Медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує – Ляшко

Медичні заклади в Україні мають необхідний запас медикаментів та надаватимуть допомоги всім, хто її потребує.

Проте наразі припиняються планові госпіталізації та операції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі.

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"Це – нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню.

Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує", – запевнив він.

Фото vilevi/Depositphotos

За словами очільника відомства, у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін.

Крім того, підготовлені механізми поповнення запасів та їх оновлення.

У МОЗ підтверджують, що усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Для надання допомоги також залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які працюватимуть цілодобово та безперебійно.

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"Маю прохання, зберігайте спокій, керуйтесь лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях", – додав Ляшко.

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