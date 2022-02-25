Запасів медпрепаратів достатньо для безперебійної роботи аптек – МОЗ

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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25 лютого 2022

Наразі на складах достатньо запасів медпрепаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень.

Утім, у місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрились, повідомили у Мінстерстві охорони здоров’я.

"Це пов'язано із безпекою та доїздом працівників аптек. Але аптеки, які розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби", – запевняють у МОЗ.

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Міністерство радить відстежувати інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які постійно оновлюють адреси відкритих аптек.

Зокрема, в КМДА опублікували перелік аптек КП "Фармація", що працюють в штатному режимі.

 Фото: motorolka/Depositphotos

Основні вітчизняні фармацевтичні заводи працюють у звичному режимі.

Програма "Доступні ліки", за якою можна отримати препарати безкоштовно, також працює без змін, медикаменти можна брати за рецептами, навіть паперовими. 

"Міністерство охорони здоров'я України працює над безперебійним забезпеченням лікарськими засобами українців", – запевняють у МОЗ.

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