Що покласти в аптечку при надзвичайній ситуації? Список від МОЗ

Михайло Загородній
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23 лютого 2022

Збройна агресія Росії та реальна загроза надзвичайних ситуацій змушують нас бути готовими до всього. 

Тому в Міністерстві охорони здоров’я визначили список необхідних речей у сімейній аптечці.

Ці поради стануть у пригоді не тільки під час надзвичайних ситуацій внаслідок війни, але й у разі техногенної чи природної катастрофи.

Що потрібно покласти в аптечку на чотирьох людей:

  • 4 пари нестерильних рукавичок;
  • атравматичні ножиці, якими можна буде розрізати одяг чи взуття;
  • не менше 5 бинтів різних розмірів: марлевий стерильний та нестерильний;

 Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
    • 2 еластичні бинти різних розмірів;
    • 2 протиопікових гідрогелевих пов'язок або бинтів, розміром не менше 10х10 см;
    • термоковдру на поліетиленовій основі;
    • не ртутний термометр у захисному футлярі;
    • індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет для першої допомоги із вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж") – не менше двох;
    • плівка (клапан), призначена для штучної вентиляції легень;
    • гіпотермічний пакет;
    • пов’язка (щиток) на око;

     Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
      • не менше 25 бактерицидних пластирів різних розмірів;
      • лейкопластир довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см на нетканій основі;
      • щонайменше 10 стерильних марлевих серветок;
      • 2 медичні перев’язувальні косинки для іммобілізації кінцівок:
      • гормональна мазь;
      • 2 антисептики: один на водній, один на спиртовій основі;
      • знеболювальний та жарознижучий засіб;
      • ентеросорбент (наприклад, активоване вугілля);
      • упаковку таблеток для знезараження води;
      • скотч армований;
      • водостійкий маркер для нанесення інформації.

      Коли ви зберете аптечку, варто також дотримуватись кількох порад щодо її використання:

       Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
        • рукавички мають бути нітриловими або вініловими, свого розміру та не припудрені;
        • гормональна мазь необхідна у разі укусів комах або отруйних рослин, які викликають свербіж;
        • при обробці ран краще використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. У МОЗ не радять використовувати йод чи зеленку, а також перекис водню.
        • для дезінфекції рук варто використовувати спиртові антисептики;
        • у разі температури або при сильному болі використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції;
        • для дітей передбачте знеболювальний та жарознижучий засіб у вигляді суспензії;
        • ентеросорбенти варто використовувати при отруєнні або діареї;
        • таблетки для знезараження води стануть у пригоді, якщо доведеться використовувати воду із сумнівного джерела;
        • варто також зробити запас ліків, які ви приймаєте на постійній основі за рекомендацією лікаря;
        • людям із цукровим діабетом, або артеріальною гіпертензією варто також взяти тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення.

        Якщо у вас є навички надання медичної допомоги, у МОЗ радять також взяти з собою такі речі:

         Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
            • бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом для зупинки кровотечі;
            • оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі;
            • засіб для зупинки кровотечі механічний типу "CAT";
            • іммобілізаційну гнучку Шину завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;
            • назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
            • голку декомпресійну.

            Раніше "УП.Життя" разом з військовими та медичними експертами склала список необхідних речей, які знадобляться у тривожній валізі під час екстреної ситуації.

            Також в Україні нещодавно запустили Telegram-бот "Готовий до всього", який допоможе зорієнтуватись під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних із війною.

            У ньому можна дізнатись необхідну інформацію про воєнний стан, що потрібно взяти із собою у разі евакуації, як записатись до лав ЗСУ або ж допомогти армії, де шукати інформацію або ж подбати про хатніх тварин.

            Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій надала рекомендації щодо екстреної підготовки до надзвичайних ситуацій.

            Фото обкладинки: Elnur_/Depositphotos

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