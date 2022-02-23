Що покласти в аптечку при надзвичайній ситуації? Список від МОЗ

Збройна агресія Росії та реальна загроза надзвичайних ситуацій змушують нас бути готовими до всього.

Тому в Міністерстві охорони здоров’я визначили список необхідних речей, які має містити аптечка в тривожну валізу.

За цими порадами може бути укомплектована мобільна аптечка не тільки під час надзвичайних ситуацій внаслідок війни, але й у разі техногенної чи природної катастрофи.

Реклама:

Що покласти в аптечку на чотирьох людей?

Наводимо список речей та медикаментів, які повинна містити аптечка в тривожну валізу:

4 пари нестерильних рукавичок;

атравматичні ножиці, якими можна буде розрізати одяг чи взуття;

не менше 5 бинтів різних розмірів: марлевий стерильний та нестерильний;

Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ

2 еластичні бинти різних розмірів;

2 протиопікових гідрогелевих пов'язки або бинта, розміром не менше 10х10 см;

термоковдру на поліетиленовій основі;

не ртутний термометр у захисному футлярі;

індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет для першої допомоги із вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж") – не менше двох;

плівку (клапан), призначена для штучної вентиляції легень;

гіпотермічний пакет;

пов’язку (щиток) на око;

Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ

не менше 25 бактерицидних пластирів різних розмірів;

лейкопластир довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см на нетканій основі;

щонайменше 10 стерильних марлевих серветок;

2 медичні перев’язувальні косинки для іммобілізації кінцівок:

гормональна мазь;

2 антисептики: один на водній, один на спиртовій основі;

по одній упаковці знеболювальних та жарознижуючих засобів;

ентеросорбент (наприклад, активоване вугілля);

упаковку таблеток для знезараження води;

скотч армований;

водостійкий маркер для нанесення інформації.

Коли ви знаєте, що покласти в мобільну аптечку, варто також дотримуватись кількох порад щодо її використання:

Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ

рукавички мають бути нітриловими або вініловими, свого розміру та не припудрені;

гормональна мазь необхідна у разі укусів комах або отруйних рослин, які викликають свербіж;

при обробці ран краще використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. У МОЗ не радять використовувати йод чи зеленку, а також перекис водню.

для дезінфекції рук варто використовувати спиртові антисептики;

у разі температури або при сильному болі використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції;

для дітей передбачте знеболювальний та жарознижучий засіб у вигляді суспензії;

ентеросорбенти варто використовувати при отруєнні або діареї;

таблетки для знезараження води стануть у пригоді, якщо доведеться використовувати воду із сумнівного джерела;

варто також зробити запас ліків, які ви приймаєте на постійній основі за рекомендацією лікаря;

людям із цукровим діабетом, або артеріальною гіпертензією варто також взяти тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення.

Аптечка із собою: список речей, які варто взяти, якщо у вас є навички надання медичної допомоги

Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ

бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом для зупинки кровотечі;

оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі;

засіб для зупинки кровотечі механічний типу "CAT";

іммобілізаційну гнучку Шину завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;

назофарингеальний повітровід з лубрикантом;

голку декомпресійну.

Раніше "УП.Життя" разом з військовими та медичними експертами склала список необхідних речей, які знадобляться у тривожній валізі під час екстреної ситуації.

Реклама:

Також в Україні запустили Telegram-бот "Готовий до всього", який допоможе зорієнтуватись під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних із війною.

У ньому можна дізнатись необхідну інформацію про воєнний стан, що потрібно взяти із собою у разі евакуації, як записатись до лав ЗСУ або ж допомогти армії, де шукати інформацію або ж подбати про хатніх тварин.

Фото обкладинки: Elnur_/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.