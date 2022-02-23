Що покласти в аптечку при надзвичайній ситуації? Список від МОЗ

Збройна агресія Росії та реальна загроза надзвичайних ситуацій змушують нас бути готовими до всього.
Тому в Міністерстві охорони здоров’я визначили список необхідних речей, які має містити аптечка в тривожну валізу.
За цими порадами може бути укомплектована мобільна аптечка не тільки під час надзвичайних ситуацій внаслідок війни, але й у разі техногенної чи природної катастрофи.
Що покласти в аптечку на чотирьох людей?
Наводимо список речей та медикаментів, які повинна містити аптечка в тривожну валізу:
- 4 пари нестерильних рукавичок;
- атравматичні ножиці, якими можна буде розрізати одяг чи взуття;
- не менше 5 бинтів різних розмірів: марлевий стерильний та нестерильний;
|Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
- 2 еластичні бинти різних розмірів;
- 2 протиопікових гідрогелевих пов'язки або бинта, розміром не менше 10х10 см;
- термоковдру на поліетиленовій основі;
- не ртутний термометр у захисному футлярі;
- індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет для першої допомоги із вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж") – не менше двох;
- плівку (клапан), призначена для штучної вентиляції легень;
- гіпотермічний пакет;
- пов’язку (щиток) на око;
|Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
- не менше 25 бактерицидних пластирів різних розмірів;
- лейкопластир довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см на нетканій основі;
- щонайменше 10 стерильних марлевих серветок;
- 2 медичні перев’язувальні косинки для іммобілізації кінцівок:
- гормональна мазь;
- 2 антисептики: один на водній, один на спиртовій основі;
- по одній упаковці знеболювальних та жарознижуючих засобів;
- ентеросорбент (наприклад, активоване вугілля);
- упаковку таблеток для знезараження води;
- скотч армований;
- водостійкий маркер для нанесення інформації.
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Коли ви знаєте, що покласти в мобільну аптечку, варто також дотримуватись кількох порад щодо її використання:
|Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
- рукавички мають бути нітриловими або вініловими, свого розміру та не припудрені;
- гормональна мазь необхідна у разі укусів комах або отруйних рослин, які викликають свербіж;
- при обробці ран краще використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. У МОЗ не радять використовувати йод чи зеленку, а також перекис водню.
- для дезінфекції рук варто використовувати спиртові антисептики;
- у разі температури або при сильному болі використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції;
- для дітей передбачте знеболювальний та жарознижучий засіб у вигляді суспензії;
- ентеросорбенти варто використовувати при отруєнні або діареї;
- таблетки для знезараження води стануть у пригоді, якщо доведеться використовувати воду із сумнівного джерела;
- варто також зробити запас ліків, які ви приймаєте на постійній основі за рекомендацією лікаря;
- людям із цукровим діабетом, або артеріальною гіпертензією варто також взяти тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення.
Аптечка із собою: список речей, які варто взяти, якщо у вас є навички надання медичної допомоги
|Інфографіка: Facebook-сторінка МОЗ
- бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом для зупинки кровотечі;
- оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі;
- засіб для зупинки кровотечі механічний типу "CAT";
- іммобілізаційну гнучку Шину завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;
- назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
- голку декомпресійну.
Раніше "УП.Життя" разом з військовими та медичними експертами склала список необхідних речей, які знадобляться у тривожній валізі під час екстреної ситуації.
Також в Україні запустили Telegram-бот "Готовий до всього", який допоможе зорієнтуватись під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних із війною.
У ньому можна дізнатись необхідну інформацію про воєнний стан, що потрібно взяти із собою у разі евакуації, як записатись до лав ЗСУ або ж допомогти армії, де шукати інформацію або ж подбати про хатніх тварин.
Нагадуємо інструкцію про те, що робити, якщо вибухне АЕС та як їсти й пити при радіаційній аварії.
Фото обкладинки: Elnur_/Depositphotos
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