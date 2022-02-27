Світова мережа онкологів OncoAlert припинила співпрацю з Росією

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
16565
27 лютого 2022

У знак солідарності з Україною Світова мережа онкологів OncoAlert припиняє будь-яку співпрацю зі спільнотою російських онкологів та конгресів Росії.

Про це організація повідомляє в листі, який опублікувала на своїй сторінці у Facebook.  

"У відповідь на вторгнення в Україну OncoAlert припиняє будь-яку співпрацю з Росією. OncoAlert – нейтральна в політичному плані організація, але ми не можемо стояти осторонь агресії в бік наших українських друзів та колег.

Дякуємо за розуміння. OncoAlert. Разом з Україною", – йдеться в листі.

 

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я припини співпрацю з Росією.

Вас також може зацікавити:

Українські онкоцентри можуть стати шпиталями: що робити хворим на рак

Центр громадського здоров'я просить не забувати про COVID-19: це важливо для армії

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак