Світова мережа онкологів OncoAlert припинила співпрацю з Росією

У знак солідарності з Україною Світова мережа онкологів OncoAlert припиняє будь-яку співпрацю зі спільнотою російських онкологів та конгресів Росії.

Про це організація повідомляє в листі, який опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"У відповідь на вторгнення в Україну OncoAlert припиняє будь-яку співпрацю з Росією. OncoAlert – нейтральна в політичному плані організація, але ми не можемо стояти осторонь агресії в бік наших українських друзів та колег.

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Дякуємо за розуміння. OncoAlert. Разом з Україною", – йдеться в листі.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я припини співпрацю з Росією.

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