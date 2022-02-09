У США в білохвостих оленів виявили Омікрон. Чим це загрожує?

У Нью-Йорку COVID-штам Омікрон виявили у диких білохвостих оленів.

Тепер учені бояться, що COVID-19 мутує у новий варіант, повідомляє Reuters.

"Циркуляція вірусу в популяції тварин підвищує ризик його повернення до людей, але, що ще важливіше, це дає вірусу більше можливостей еволюціонувати у нові штами", – сказав ветеринарний мікробіолог штату Пенсильванія Суреш Кучипуді.

Загалом популяція білохвостих оленів у США налічує близько 30 млн особин.

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Науковці взяли аналізи крові та мазки з носа у 131 оленя з району Стейтен-Айленд.

Виявилося, що майже 15% із цих тварин мали антитіла до вірусу.

Це свідчить про те, що олені перехворіли COVID-19 і можуть повторно заразитися новими варіантами, кажуть дослідники під керівництвом Університету штату Пенсильванія.

Дослідники також припускають, що білохвості олені можуть стати носіями Омікрону.

"Коли вірус повністю мутує, він може уникнути захисту поточної вакцини. Тому нам доведеться знову змінити вакцину", – сказав Кучипуді.

За його словами, це перший випадок, коли у диких тварин зафіксували Омікрон.

Водночас, спалах Омікрону серед людей у США поступово йде на спад.

Фото: galdzer/Depositphotos

Нагадаємо, раніше інші штами COVID-19 уже фіксували у тварин, зокрема у собак, котів, тигрів, левів, снігових барсів, хом’яків, горил, норок тощо.

Водночас науковці не знайшли доказів, що тварини можуть інфікувати людей COVID-19.

Зазвичай відбувається навпаки – тварини заражаються від господарів, кажуть у Міністерстві сільського господарства США.

Утім, щоб уникнути поширення вірусу навіть серед тварин, у багатьох країнах їх вакцинували.

Наприклад, в американському зоопарку Сан-Дієго щеплення отримали понад 260 тварин, зокрема собаки, коти, видри, тигри, леви та інші види.

Детальніше про COVID-19 у домашніх улюбленців, його небезпеку та симптоми можна дізнатися з матеріалу "COVID-19 у домашніх улюбленців: небезпека, симптоми та чи можна заразитися".

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