У США в білохвостих оленів виявили Омікрон. Чим це загрожує?

У Нью-Йорку COVID-штам Омікрон виявили у диких білохвостих оленів.

Тепер учені бояться, що COVID-19 мутує у новий варіант, повідомляє Reuters.

"Циркуляція вірусу в популяції тварин підвищує ризик його повернення до людей, але, що ще важливіше, це дає вірусу більше можливостей еволюціонувати у нові штами", – сказав ветеринарний мікробіолог штату Пенсильванія Суреш Кучипуді.

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Загалом популяція білохвостих оленів у США налічує близько 30 млн особин.

Фото: JimCumming/Depositphotos

Науковці взяли аналізи крові та мазки з носа у 131 оленя з району Стейтен-Айленд.

Виявилося, що майже 15% із цих тварин мали антитіла до вірусу.

Це свідчить про те, що олені перехворіли COVID-19 і можуть повторно заразитися новими варіантами, кажуть дослідники під керівництвом Університету штату Пенсильванія.

Дослідники також припускають, що білохвості олені можуть стати носіями Омікрону.

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"Коли вірус повністю мутує, він може уникнути захисту поточної вакцини. Тому нам доведеться знову змінити вакцину", – сказав Кучипуді.

За його словами, це перший випадок, коли у диких тварин зафіксували Омікрон.

Водночас, спалах Омікрону серед людей у США поступово йде на спад.

Фото: galdzer/Depositphotos

Нагадаємо, раніше інші штами COVID-19 уже фіксували у тварин, зокрема у собак, котів, тигрів, левів, снігових барсів, хом’яків, горил, норок тощо.

Водночас науковці не знайшли доказів, що тварини можуть інфікувати людей COVID-19.

Зазвичай відбувається навпаки – тварини заражаються від господарів, кажуть у Міністерстві сільського господарства США.

Утім, щоб уникнути поширення вірусу навіть серед тварин, у багатьох країнах їх вакцинували.

Наприклад, в американському зоопарку Сан-Дієго щеплення отримали понад 260 тварин, зокрема собаки, коти, видри, тигри, леви та інші види.

Детальніше про COVID-19 у домашніх улюбленців, його небезпеку та симптоми можна дізнатися з матеріалу "COVID-19 у домашніх улюбленців: небезпека, симптоми та чи можна заразитися".

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