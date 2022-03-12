Як уникнути респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, в умовах війни? Поради ЦГЗ

В умовах бомбосховищ, особливо під час холодів, зростає ризик поширення респіраторних хвороб, зокрема COVID-19.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як запобігти респіраторним захворювання.

Правила профілактики респіраторних інфекцій

✅ Люди у місцях тимчасового перебування в холодну пору року мають бути забезпечені теплим одягом і ковдрами.

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✅ За можливості у приміщеннях потрібно проводити провітрювання хоча б 3 рази на день і щоденне вологе прибирання.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

✅ Також за можливості потрібно проводити скринінг (тестування чи огляд лікарем) на наявність інфекційного захворювання.

✅ Люди з ознаками гострого респіраторного захворювання мають бути відокремлені від інших та обов’язково носити засоби індивідуального захисту, зокрема маски, що прикривають ніс і рот.

✅ Важливо пам’ятати про правила особистої гігієни:

користуватися серветками;

мити руки;

обробляти руки спиртовмісними антисептиками або протирати вологими серветками;

намагатися не торкатися руками до обличчя;

✅ Також необхідно дотримуватися правил респіраторної гігієни: Реклама:

при кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя;

відразу викидати серветку в контейнер для сміття й обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом;

користуватися масками, бажано одноразовими, і змінювати їх, як тільки вони стануть вологими чи брудними.

У місцях тимчасового перебування також зростає ризик поширення вакцинокерованих інфекцій, особливо серед дітей, які не отримали курс профілактичних щеплень.

✅ Тому за можливості перевірте статус вакцинації вашої дитини та дізнайтеся, чи можна надолужити пропущені щеплення там, де ви перебуваєте.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ наголошує, що вакцинація відповідно до Календаря профілактичних щеплень необхідна навіть в умовах війни.

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