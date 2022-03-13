Вова, Мілана, Варя: в Охматдиті розповіли про маленьких пацієнтів, які вижили під обстрілами окупантів

У Києві в "Охматдиті" медики рятують життя дітям, які постраждали від вторгнення Росії. Лікарі розказали історії трьох пацієнтів, яким вдалось вижити.

Вова

13-річний Вова потрапив до лікарні на третій день війни. Його стан був важким. Медики діагностували вогнепальні та осколкові поранення.

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Його сім’я намагалась виїхати з Києва, але машину обстріляли окупанти. Батько хлопчика та його 6-річний брат загинули на місці.

Спеціалісти "Охматдиту" провели підлітку низку складних операцій. Наразі Вова перебуває на реабілітації. За пронозами медків, вона буде тривалою.

Вова розпочав довгий шлях реабілітації. Фото зі сторінки лікарні "Охматдит"

Мілана

Мілані – 6 років. На очах дитини 28 лютого загинула мама. Сім'я жила в Гостомелі: у їхній дім влучила російська ракета.

Осколки пошкодили нижні кінцівки дівчинки, а її тітці відірвало ступню. Висококваліфіковані хірурги провели Мілані декілька операцій.

У дівчинки залишився батько та 9-річний брат Костя. Вони постійно поруч з Міланою.

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Мілана. Фото зі сторінки лікарні "Охматдит"

Варя

Жертвою війни стала 7-річна Варя з Ірпеня. Вона разом із сім’єю намагалася покинути рідне місто через постійні обстріли російських бойовиків. Окупанти розстріляли автівки мирних мешканців із мінометів.

Варя та її мама отримали важкі осколкові поранення, у них сильно постраждали ноги. За їхнє здоров’я наразі борються лікарі "Охматдиту".

Варя. Фото зі сторінки лікарні "Охматдит"

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