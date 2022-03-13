Вова, Мілана, Варя: в Охматдиті розповіли про маленьких пацієнтів, які вижили під обстрілами окупантів

У Києві в "Охматдиті" медики рятують життя дітям, які постраждали від вторгнення Росії. Лікарі розказали історії трьох пацієнтів, яким вдалось вижити.
Вова
13-річний Вова потрапив до лікарні на третій день війни. Його стан був важким. Медики діагностували вогнепальні та осколкові поранення.
Його сім’я намагалась виїхати з Києва, але машину обстріляли окупанти. Батько хлопчика та його 6-річний брат загинули на місці.
Спеціалісти "Охматдиту" провели підлітку низку складних операцій. Наразі Вова перебуває на реабілітації. За пронозами медків, вона буде тривалою.
|Вова розпочав довгий шлях реабілітації. Фото зі сторінки лікарні "Охматдит"
Мілана
Мілані – 6 років. На очах дитини 28 лютого загинула мама. Сім'я жила в Гостомелі: у їхній дім влучила російська ракета.
Осколки пошкодили нижні кінцівки дівчинки, а її тітці відірвало ступню. Висококваліфіковані хірурги провели Мілані декілька операцій.
У дівчинки залишився батько та 9-річний брат Костя. Вони постійно поруч з Міланою.
|Мілана. Фото зі сторінки лікарні "Охматдит"
Варя
Жертвою війни стала 7-річна Варя з Ірпеня. Вона разом із сім’єю намагалася покинути рідне місто через постійні обстріли російських бойовиків. Окупанти розстріляли автівки мирних мешканців із мінометів.
Варя та її мама отримали важкі осколкові поранення, у них сильно постраждали ноги. За їхнє здоров’я наразі борються лікарі "Охматдиту".
|Варя. Фото зі сторінки лікарні "Охматдит"
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