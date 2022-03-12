Як діти-переселенці можуть повернутися до навчання у інших регіонах – пояснення МОН

Діти, які через війну переїхали у інші регіони, можуть з 14 березня 2022 року продовжити навчання на новому місці.

Школярі можуть відновити навчання в будь-якому форматі, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у зверненні.

"За згодою одного з батьків діти, які тимчасово перемістилися в інші регіони України, можуть долучитися до навчання в школі за місцем, де проживають, в будь-якому форматі", – зазначив міністр.

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За словами міністра, з 14 березня навчальний процес має відновитися в 14 регіонах України.

"Маємо запустити освітній процес там, де безпекова ситуація дозволяє.

Решта областей наразі сьогодні, за консультаціями з військово-цивільними адміністраціями, приймають рішення щодо подальшої дії в освітньому процесі", – сказав Шкарлет.

Фото: ZaraMuzafarova/Depositphotos

11 березня про готовність розпочати навчальний процес в різних форматах, повідомили в 13 регіонах.

Через те, що в частині регіонів зберігається загрозлива ситуація, МОН рекомендує в конкретних випадках або тимчасово призупинити навчальний процес, або організувати дистанційну чи змішану форму навчання.

Для того, щоб учні могли приєднатися до навчання, МОН використовує платформу "Всеукраїнська школа онлайн".

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На цій платформі учні 5-11 класів можуть отримати повний доступ до навчальних матеріалів.

Вчителі за допомогою "кабінету" можуть створювати віртуальні класи, оцінювати знання учнів та мати з ними зворотній звʼязок.

Міністр нагадав, що для школярів також створили мобільний додаток ВШО, який працює за кордоном.

"ВШО має повний доступ вже в 120 країнах світу. Тому діти, які тимчасово виїхали з України, також можуть долучитися до навчання за цією платформою", – заявив Шкарлет.

Крім того, 14 березня МОН презентує інтерактивний "Всеукраїнський розклад онлайн" який буде містити повний курс навчальних матеріалів з різних ресурсів.

"Це і "Всеукраїнська школа онлайн", і телеуроки, і підручники, і предмети за календарно-тематичним плануванням відповідно до організації освітнього процесу", – розповідають у відомстві.

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