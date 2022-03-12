Як діти-переселенці можуть повернутися до навчання у інших регіонах – пояснення МОН

Діти, які через війну переїхали у інші регіони, можуть з 14 березня 2022 року продовжити навчання на новому місці.

Школярі можуть відновити навчання в будь-якому форматі, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у зверненні.

"За згодою одного з батьків діти, які тимчасово перемістилися в інші регіони України, можуть долучитися до навчання в школі за місцем, де проживають, в будь-якому форматі", – зазначив міністр.

За словами міністра, з 14 березня навчальний процес має відновитися в 14 регіонах України.

"Маємо запустити освітній процес там, де безпекова ситуація дозволяє.

Решта областей наразі сьогодні, за консультаціями з військово-цивільними адміністраціями, приймають рішення щодо подальшої дії в освітньому процесі", – сказав Шкарлет.

Фото: ZaraMuzafarova/Depositphotos

11 березня про готовність розпочати навчальний процес в різних форматах, повідомили в 13 регіонах.

Через те, що в частині регіонів зберігається загрозлива ситуація, МОН рекомендує в конкретних випадках або тимчасово призупинити навчальний процес, або організувати дистанційну чи змішану форму навчання.

Для того, щоб учні могли приєднатися до навчання, МОН використовує платформу "Всеукраїнська школа онлайн".

На цій платформі учні 5-11 класів можуть отримати повний доступ до навчальних матеріалів.

Вчителі за допомогою "кабінету" можуть створювати віртуальні класи, оцінювати знання учнів та мати з ними зворотній звʼязок.

Міністр нагадав, що для школярів також створили мобільний додаток ВШО, який працює за кордоном.

"ВШО має повний доступ вже в 120 країнах світу. Тому діти, які тимчасово виїхали з України, також можуть долучитися до навчання за цією платформою", – заявив Шкарлет.

Крім того, 14 березня МОН презентує інтерактивний "Всеукраїнський розклад онлайн" який буде містити повний курс навчальних матеріалів з різних ресурсів.

"Це і "Всеукраїнська школа онлайн", і телеуроки, і підручники, і предмети за календарно-тематичним плануванням відповідно до організації освітнього процесу", – розповідають у відомстві.

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