Поранені військові у Львівському госпіталі потребують допомоги: як підтримати

Вікторія Андрєєва
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13 березня 2022

У Львівському воєнному госпіталі перебувають 134 людини, які отримали поранення внаслідок нічного бомбардування Львівщині. Пацієнтів госпіталізували з різним ступенем ураження, але поранені продовжують прибувати  до лікарні.

Наразі медики просять допомогти з медичними та ортопедичними засобами.

У госпіталь Військово-медичного клінічного центру Західного регіону потрібні:

  • апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.);
  • насос для вакуумної терапії ран (20 шт.);
  • комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.);
  • коагулятор електро-хірургічний (2 шт.);
  • дриль ортопедичний (1шт.);
  • укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.). 
 Unsplash

У госпіталі просять тих, хто може допомогти, звертатися за телефоном +380979858669.

Також можна фінансово підтримати життя та здоров'я бійців. Усі кошти спрямують на потреби військового госпіталю у Львові.

Реквізити:

БФ "Фундація підтримки медицини для військових"

ЄДРПОУ 43005599 

ПриватБанк

Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321

Рахунок UA073052990000026002021006136

Картка 5169 3305 1877 5280 

КredoBanк

Код банку 325365

Рахунок UA463253650000000260050005063

Призначення - Добровільна благодійна пожертва 

Нагадаємо, в ніч на 13 березня 8 ракет влучили в Міжнародний центр  миротворчості та безпеки. Внаслідок цього загинуло 35 людей.

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