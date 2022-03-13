Поранені військові у Львівському госпіталі потребують допомоги: як підтримати

У Львівському воєнному госпіталі перебувають 134 людини, які отримали поранення внаслідок нічного бомбардування Львівщині. Пацієнтів госпіталізували з різним ступенем ураження, але поранені продовжують прибувати до лікарні.

Наразі медики просять допомогти з медичними та ортопедичними засобами.

У госпіталь Військово-медичного клінічного центру Західного регіону потрібні:

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апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.);

насос для вакуумної терапії ран (20 шт.);

комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.);

коагулятор електро-хірургічний (2 шт.);

дриль ортопедичний (1шт.);

укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).

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У госпіталі просять тих, хто може допомогти, звертатися за телефоном +380979858669.

Також можна фінансово підтримати життя та здоров'я бійців. Усі кошти спрямують на потреби військового госпіталю у Львові.

Реквізити:

БФ "Фундація підтримки медицини для військових"

ЄДРПОУ 43005599

ПриватБанк

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Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321

Рахунок UA073052990000026002021006136

Картка 5169 3305 1877 5280

КredoBanк

Код банку 325365

Рахунок UA463253650000000260050005063

Призначення - Добровільна благодійна пожертва

Нагадаємо, в ніч на 13 березня 8 ракет влучили в Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Внаслідок цього загинуло 35 людей.

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